Rennes biedt meer dan twintig miljoen euro voor Jérémy Doku, Anderlecht weigert PJC

02 oktober 2020

18u25 28 Jupiler Pro League Rennes bood meer dan twintig miljoen euro voor Jérémy Doku (18), maar Anderlecht weigerde. Het valt nu af te wachten of de Franse eersteklasser zijn bod nog verhoogt.

CEO Karel Van Eetvelt liet eerder verstaan minstens dertig miljoen euro voor de tiener te willen. “Gent heeft de norm gezet met David, voor meer dan dertig miljoen naar Lille.”

Stade Rennes had die uitspraken wellicht niet gelezen. De Franse topclub, momenteel eerste in de Ligue 1 met dertien punten na vijf matchen en ook in de groepsfase van de Champions League, bood weliswaar meer dan twintig miljoen euro, maar de kaap van dertig werd (nog) niet gerond. Het antwoord van RSCA liet zich dan ook raden: “Niet genoeg.”

Het valt nu af te wachten of Rennes, dat doelman Mendy voor ongeveer 25 miljoen euro verkocht aan Chelsea, zijn bod nog verhoogt. Gebeurt dat én Doku wil de stap maken, dan kan er snel een akkoord zijn.

