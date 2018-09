Regel van 'zes opgeleide Belgen op wedstrijdblad' onder vuur: krijgen we straks matchen zónder Belgen in eerste klasse? Bart Fieremans

05 september 2018

06u33 0 Jupiler Pro League Wacht het voetbal een nieuwe revolutie? Komende dinsdag behandelt de Brusselse handelsrechtbank de klacht van Daniel Striani versus de voetbalbond: de spelersmakelaar vecht aan dat minstens zes Belgen of in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad moeten staan.

Elf buitenlanders aan de aftrap bij een Belgische eersteklasser is geen unicum. Herinner u de Ivoriaanse vloot bij SK Beveren rond de eeuwwisseling, en ook Bergen, AA Gent, Lokeren, G. Beerschot, Charleroi, Lierse, Moeskroen en KV Oostende deden het ooit minstens één keer. Maar het kan dus nog gekker. Als Striani gelijk krijgt, staat niets de instroom aan buitenlandse spelers in België nog in de weg en kan een profclub in principe met achttien buitenlandse voetballers op het wedstrijdblad starten.

De trend in het Europese voetbal in de laatste jaren is evenwel net om de doorstroming van talenten uit eigen land te garanderen. In het seizoen 2007-2008 nam België de UEFA-regel over dat in elke club in het profvoetbal minimum vier spelers in België opgeleid moeten zijn, later uitgebreid naar zes spelers. Deze zomer is de regel nog verstrengd: iedere ploeg zal dan zes Belgen of in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad moeten invullen, waarvan er twee voor hun 21ste minstens drie jaar in ons land hebben gespeeld.

De bewuste regel zou in strijd zijn met de Europese vrijheden: het vrije verkeer van personen en de vrije dienstverlening

Dat systeem wil Striani nu juridisch aanvechten met de hulp van de advocaten Jean-Louis Dupont en Martin Hissel. Zij spanden een zaak in tegen de KBVB. Op 11 september starten de pleidooien voor de Handelsrechtbank in Brussel. Een uitspraak kan binnen de twee maanden vallen. Volgens Hissel is de bewuste regel strijdig met de Europese vrijheden. "Meer bepaald met het vrije verkeer van personen en de vrije dienstverlening. Striani vindt dat het zijn beroep als makelaar bemoeilijkt. Door die regel kan hij een reeks buitenlandse spelers niet naar België brengen."

Advocaat Bosman-arrest

Eerder al was de wereldvoetbalbond FIFA met zijn '6+5'-regel - profclubs moeten verplicht zes spelers uit eigen land opstellen, aangevuld met maximaal vijf buitenlanders - op juridische weerstand binnen de EU gebotst. De regelgeving verbiedt discriminatie tussen werknemers uit eigen land en buitenlandse arbeidskrachten. De UEFA werkte met de homegrown player rule een iets soepeler systeem uit, niet gebonden aan een nationaliteit, maar wel aan de voorwaarde om als jongere tussen een bepaalde leeftijd bij een club enkele jaren opgeleid te zijn. Komt ook dit nu op de helling te staan? De voetbalbond is er maar beter niet gerust op: het is niet de eerste keer dat advocaat Jean-Louis Dupont, die mee aan de basis lag van het befaamde Bosman-arrest, een grote sportbond in verlegenheid brengt.