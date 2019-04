Refs krijgen dan toch feedback over handsregel... een uur voor de aftrap van de speeldag RN/TTV

20 april 2019

10u15 0 Play-off 1 Frank De Bleeckere is niet duidelijk geweest in zijn communicatie aan de refs over de nieuwe richtlijnen rond handspel. Dat zorgde voor verwarring, met een onterechte penalty voor RC Genk tegen Club Brugge tot gevolg. De scheidsrechters vroegen nadrukkelijk om feedback. En kregen die uiteindelijk ook... een dik uur voor de aftrap van speeldag 5.

Kort voor de play-offs gaf Frank De Bleeckere als ‘Talent & Elite Referee Manager’ een powerpointpresentatie om de nieuwe richtlijnen te verduidelijken. De gewezen topscheidsrechter vergat daarbij evenwel een nieuwe uitzonderingsregel van IFAB (de International Board, die over de regels van het spel waakt) in zijn presentatie te zetten.

Geen onbelangrijke regel, zo blijkt uit het FIFA-document. Leest u maar mee: “Een speler zal doorgaans niet worden bestraft als de bal de hand of de arm raakt, wanneer de bal van zijn eigen lichaam komt, of van het lichaam van een andere speler die er zo dicht bij staat, dat het onmogelijk is om contact met de bal te vermijden.”

Uit de kluts

Op speeldag 4 was er zo’n fase. RC Genk kreeg een penalty toen Brandon Mechele de bal bij een 1-1-stand tegen de arm kreeg. Iedereen was het erover eens dat scheidsrechter Boucaut niet anders kon dan strafschop fluiten, ook al deed hij dat flink tegen zijn zin. De hoger aangehaalde regel - die uit de presentatie van De Bleeckere weggevallen was - spreekt dat evenwel tegen. De bal kwam inderdaad uit de kluts van dichtbij van het lichaam van Samatta, terwijl Mechele zich wegdraaide, al was de arm wel van het lichaam.

De penalty was cruciaal in die superbelangrijke wedstrijd. Dan krijg je achteraf weer verontschuldigingen, maar daar ben je niets mee. Het was honderd procent geen strafschop. Heel jammer. Dit kan ons één of drie punten hebben gekost Club-coach Ivan Leko

Iedereen werd op het verkeerde been gezet door de verwarrende communicatie van het ‘Referee Department’ over de uitzonderingsregel, tot de refs toe. Voor een correcte beoordeling moet je terug naar de basisregel van handspel in het document van IFAB. Daar wordt het onderscheid gemaakt tussen een ‘deliberate action’ (bewuste actie) en een onbewuste actie. Mechele ondernam helemaal geen ‘deliberate action’. Conclusie: de strafschop tegen Mechele was onterecht.

Dat valt - begrijpelijk - niet in goeie aarde bij Club Brugge. “De penalty was cruciaal in die superbelangrijke wedstrijd”, zei Ivan Leko gisteren. “Dan krijg je achteraf weer verontschuldigingen, maar daar ben je niets mee. Het was honderd procent geen strafschop. Heel jammer. Dit kan ons één of drie punten hebben gekost.”

“Het zou bijzonder zuur zijn als deze beslissing op het einde zou bepalen wie bovenaan staat”, vindt ook Vincent Mannaert. “Wij willen onze energie steken in de volgende wedstrijden en hopen dat we ondanks deze beslissing bovenaan zullen eindigen. Nu lijkt het me vooral heel nuttig dat er een heldere communicatie komt vanuit het ‘Referee Department’.”

Vanuit de scheidsrechters kwam die vraag om feedback ook nadrukkelijk. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist en Frank De Bleeckere hulden zich een hele dag in stilzwijgen, maar communiceerden uiteindelijk toch aan de refs. Al gebeurde dat pas een dik uur voor de start van Standard-RC Genk, de start van de vijfde speeldag.