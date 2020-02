Referee Department: “Ref had fout van Dennis moeten fluiten, maar VAR kwam terecht niet tussen” ABD

24 februari 2020

19u24 12 Jupiler Pro League De arbitrage legde afgelopen weekend geen foutloos parcours af. Dat vond ook het Referee Department. Aan de winninggoal van Balanta ging een overtreding van Dennis vooraf. Vrijdagavond had KV Kortrijk een penalty moeten krijgen tegen RC Genk.

KV Kortrijk-Racing Genk (0-1): Kortrijk had penalty moeten krijgen

Beslissende fase in Kortrijk-Racing Genk. Ilombe Mboyo werd door verdediger Eboue Kouassi aangetikt in de zestienmeter: duidelijke fout. Maar de scheidsrechter zag er geen penalty in. Ook de VAR kwam niet tussen. “Het Refereeing Department had een strafschop verwacht en een VAR-interventie”, klinkt het nu.

Club Brugge-Charleroi (1-0): VAR kwam terecht niet tussen

in de eerste minuut van het duel tussen Club Brugge en Charleroi knalde Balanta blauw-zwart op een vroege - en beslissende - voorsprong. Maar voorafgaand duwde Club-aanvaller Emmanuel Dennis zijn tegenstander Dorian Dessoleil in een luchtduel. “Ik heb de beelden gezien. Daar was helemaal niets fout aan”, was aanvoerder Ruud Vormer zeker. Het Refereeing Department spreekt hem tegen.

“De scheidsrechter en assistent-scheidsrechter hadden deze actie moeten bestraffen. Deze fout gebeurde in een aanvallende actie die leidde tot een scoringsmogelijkheid. Aan het einde van deze aanval werd de bal echter uit het strafschopgebied gespeeld door een speler van Charleroi. Toen Club Brugge de bal weer in bezit kreeg, werd die achteruit gespeeld zodat een ‘nieuwe’ aanval begon. Die aanval leidde tot het doelpunt van Éder Balanta.”

“Het VAR-protocol staat de VAR niet toe om in te grijpen voor een ‘niet gefloten overtreding die leidt tot een doelpunt’, als het geen deel meer uitmaakt van de ‘aanvallende fase’ die rechtstreeks naar het doelpunt leidde.”

“Het Referee Department had een vrije trap verwacht voor een duwfout van Dennis, maar de niet-interventie door de VAR was correct.”

Deli en Fall: geen strafschop

Het Referee Department kwam ook nog terug op de vermeende strafschopfout van Deli op Fall. “Het was een correcte beslissing van de scheidsrechter om geen strafschop toe te kennen. Fall ‘voelt’ het contact en valt neer”, klinkt het.