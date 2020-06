Refaelov probeert Mbokani te overtuigen om bij te tekenen en snel mee aan te sluiten XC/MVS

25 juni 2020

12u38 0 Jupiler Pro League Blijft Dieumerci Mbokani (34) bij Antwerp of niet? De Congolese spits is binnen een kleine week officieel een vrije speler. ‘The Great Old’ wil verder met hem, en ook ploegmakker Lior Refaelov (34) probeert ‘Dieu’ te overtuigen om zijn contract te verlengen.

Mbokani is einde contract en liet zich nog niet zien op training. Wat is de situatie? “We horen ‘Dieu’ best vaak, maar tot op vandaag is zijn dossier status quo, nog geen witte rook”, vertelde Sven Jaecques, General Secretary & Sports bij Antwerp. “Ofwel zullen we er plots uitkomen, ofwel niet meer. En that’s it. Ik ben heel blij dat we dit dossier niet meer in de media moeten voeren. Hij kent ons standpunt, wij het zijne. Natuurlijk willen we hem er graag bij. Hoe sneller, hoe liever. Dat is trouwens ook het ­beste voor hem.”

De tijd dringt, want Mbokani is binnen een kleine week officieel een vrije speler. Dat weet ook teamgenoot Refaelov. De Israëlische middenvelder deelde een opvallende Instagram-post (zie hieronder), om Mbokani te overtuigen om zaterdag mee op stage naar Duitsland te vertrekken. Wordt vervolgd.

