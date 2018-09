Refaelov en Rodrigues loodsen fris voetballend Antwerp naar oververdiende zege tegen Zulte Waregem

NVK

16 september 2018

19u50 15 Antwerp ANT ANT 5 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Met sprekend gemak won Antwerp van Zulte Waregem: 5-1. Essevee speelde lang met tien, maar ook voor het rood voor Marcq waren de bezoekers nergens. De Antwerpse kunstenaars Refaelov en Rodrigues maakten grote indruk.

'Eye of the tiger' knalde voor de aftrap door de boxen van de Bosuil. Toepasselijk – Antwerp mepte Zulte Waregem binnen de kortste keren knock-out.

De Great Old counterde zich naar de 1-0 via het hoofd van Rodrigues, die in zijn ooghoek Refaelov had gezien. Kap, kap, kap en binnen. Twee minuten later knalde Arslanagic van dichtbij de 2-0 binnen. Twee kansen, twee goals. Zulte Waregem stond erbij en keek ernaar.

Tja, Essevee. Wat is er dáármee aan de hand, zeg? De naakte cijfers ogen stilaan dramatisch – 0 op 12 en slechts twee punten voorsprong op de laatste plaats. Maar ook de lichaamstaal van dit Zulte Waregem verraadt niet veel goeds. Dat coach Dury op Club Brugge en ook op de Bosuil zijn ploeg overhoop gooide, is een teken aan de wand. Dit Zulte Waregem is los zand.

En hoe gaat dat als je in de hoek zit waar de klappen vallen? Dan zit er vaak nog een uppercut aan te komen uit onverwachte hoek. De scheidsrechterlijke beslissingen, bijvoorbeeld. Damien Marcq ging fors in duel, maar rood, meneer Boucaut? De VAR greep niet in, dus moest het al zwalpende Zulte Waregem met tien verder. Owusu lokte een strafschop uit en maakte het zelf af vanop de stip. 3-0.

Het was bij momenten pijnlijk hoe Antwerp de bezoekers achter de bal liet lopen. Met een hoofdrol voor Refaelov, maar vooral voor Rodrigues. Fantastische voetballer. Fluwelen voeten maar met Portugees venijn in het bloed. Rechtsachter Buta haalde voortdurend de achterlijn. Captain Haroun bewees waarom hij op zijn 32ste een nieuw contract heeft getekend.

En dan zaten Hairemans, Baby, Batubinsika en Mbokani nog op de bank, en Mexicaans international Govea op de tribune. Nou.

De Antwerpse dominantie sloeg wel af en toe om in arrogantie – de aard van het beestje. Dat was de enige reden waarom het telraam niet moest bovengehaald worden. Dat en de spilzucht van Owusu. Rare spits, de Ghanees. Elke verdediging heeft er z'n handen meer dan vol mee, maar hij blijft toch wat onbeholpen.

Het was uiteindelijk verrassend Zulte Waregem dat de 3-1 maakte. Davy De fauw knikte de eerste doelpoging van zijn team voorbij Bolat. Maar het bleef dweilen met de kraan open voor Francky Dury. Maar uiteindelijk vond Rodrigues na een geniale flits toch, jawel, Owusu. Die kón niet meer missen. Vlak voor tijd zorgde Haroun voor de genadeslag. 5-1.

Dit Antwerp lijkt klaar voor play-off 1. Dit Zulte Waregem vooral play-off 2.