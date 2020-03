Refaelov brengt wat kleur in grijze wedstrijd met héérlijke vrije trap tegen Kortrijk MDRW / Michael Vergauwen

07 maart 2020

21u52 8 KV Kortrijk KVK KVK 0 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Super Saturday in de Jupiler Pro League vanavond. Alleen in het Guldensporenstadion hadden ze duidelijk ergens een vergadering gemist. Kortrijk en Antwerp speelden een eindeseizoenswedstrijd van de zuiverste soort. Dat de bezoekers uiteindelijk toch wonnen, was te danken aan één man: Lior Refaelov.

Met een enig mooi geplaatst vrijschopdoelpunt vijf minuten voor tijd schonk de Israëlische invaller (kwartiertje voor tijd mocht hij van Bölöni opdraven) de Great Old de overwinning. Vintage Refaelov.

Dikke drie punten voor Antwerp, dat nu tot op twee punten van AA Gent nadert (in PO1 is dat er nog eentje) van de Buffalo’s. Antwerp deed een zaakje en mocht Refaelov - niet voor het eerst - op haar knieën danken. Want voor de rest kunnen we heel kort zijn over de match. Poverheid troef.

Mbokani was eerder - uiteraard - nog het dichtst bij een doelpunt. De Congolees trapte vanop zo’n 20 meter snoeihard op de kruising. Wat een bom van de Gouden Stier. Dat ie even voordien superzwak op Jakubech besloot moeten we ook wel meegeven.

Kortrijk speelde een zoveelste match naar het beeld van haar seizoen. Grijs.

