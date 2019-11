Ref staakt match voor even nadat Antwerp-fans zich tweemaal misdragen: “Arbiter maakt er meer van dan het is” GVS

10 november 2019

15u42 6

Na wangedrag van de Antwerp-fans stuurde scheidsrechter Bram Van Driessche net voor rust iedereen voor even de kleedkamers in. Tijdens de openingsgoal van Siebe Schrijvers ontstaken de supporters van ‘The Great Old’ vuurwerk, in minuut 42 misdroegen ze zich een tweede keer. Toen De Laet volgens de referee een overtreding maakte op Tau, snelde Bolat naar Van Driessche toe om die beslissing aan te vechten. Ook de Antwerpse fans waren woest, zij trakteerden de spelleiding op een bierdouche. Hoedt - verdediger van de thuisploeg - deelde met een bekertje tegen het hoofd mee in de malaise. Voor Van Driessche was de maat vol, hij besloot de wedstrijd vijf minuten te staken, waarna de stadionomroeper duidelijk maakte dat nieuw wangedrag tot het definitieve einde van de match zou leiden.

“We wisten op voorhand dat dit een hevige match ging worden”, vertelde De Laet tijdens de rust. “Maar de arbiter maakt er meer van dan het eigenlijk is. Daarmee ontploft het ook. Maar dit ligt niet aan onze supporters, hoor.” Opvallend: Paul Gheysens haalde dit weekend in een interview met de Gazet van Antwerpen nog hard uit naar ontstekers van Bengaals vuur en gooiers van bier. Dat viel duidelijk in dovemansoren.