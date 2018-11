Ref Laforge reageert na commotie in AA Gent - Antwerp: “De VAR nam de goeie beslissingen” RN

27 november 2018

07u14 0 Jupiler Pro League Nicolas Laforge wou meteen na AA Gent - Antwerp niet reageren op de vier tussenkomsten van de VAR, maar na het herbekijken van de beelden doet hij dat wel.

“Of Chakvetadze scoorde of niet, zullen we nooit weten”, concludeert Laforge. “Ik kon alleen vertrouwen op mijn grensrechter - die de bal niet helemaal over de lijn zag - en op de VAR, die de beelden herbekeek. Honderd procent zeker kan je in zulke situaties alleen zijn met doellijntechnologie, maar die hebben we niet.”

De meeste discussie was er bij de eerste afgekeurde goal van Bolingi, waarbij Mbokani door de VAR buitenspel gesignaleerd werd. “Buitenspel is een zwart-witsituatie”, zegt Laforge. “Eén of twee voeten maken het verschil. Dat de trainer van Antwerp zich achteraf afvroeg waarom ik niet ging kijken? Het protocol is duidelijk: buitenspel en een overtreding binnen of buiten de rechthoek zijn zwart-witsituaties, waarbij de VAR duidelijkheid brengt en de scheidsrechter niet hoeft te gaan kijken. De regels zijn duidelijk gecommuniceerd aan de clubs en de media, maar misschien was niet iedereen voldoende geïnteresseerd.”

Over de derde tussenkomst van de VAR, waarbij een tweede doelpunt van Bolingi afgekeurd werd omwille van offside, was er geen discussie. “Op zich vond ik dat ik de wedstrijd goed geleid heb, tot de 88ste minuut, toen ik een strafschopfase niet zag”, zegt Laforge. “Ik ben gaan kijken naar het beeld en vond geel voldoende voor Van Damme omdat hij te laat kwam in een duel. Uiteindelijk werden de goeie beslissingen genomen, dat is het belangrijkste.”