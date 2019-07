Recordaankoop scoort, maar AA Gent geeft overwinning in slotfase uit handen tegen Charleroi



Axel Brisart en Glenn Van Snick

28 juli 2019

19u54 0 Charleroi CHA CHA 1 einde 1 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Balen voor AA Gent. De Buffalo’s gaven de overwinning tegen Charleroi in de slotfase uit handen. Recordaankoop Ngadeu leek lange tijd matchwinnaar te worden, maar Bruno wiste zijn openingsdoelpunt uit.

Vergeleken met de Europese wedstrijd tegen Viitorul Constanta koos Jess Thorup voor Castro-Montes in plaats van de vermoeide Lustig als rechtsachter. Recordaankoop Ngadeu maakte zijn debuut voor de Buffalo’s, Rosted verdween uit de selectie. Bij Charleroi is Fall terug na een uitleenbeurt aan Eupen. Belhocine liet de winger meteen starten.

En de troepen van Belhocine begonnen sterk aan de match - letterlijk dan. Ze overpowerden AA Gent in de duels. De Buffalo’s moesten het qua fysieke présence afleggen. Vooral het duo Castro-Montes en Dejaegere had het in de beginfase moeilijk op de rechterflank. Maar het overwicht van de thuisploeg resulteerde niet in veel doelgevaar. Het was wachten tot minuut 20 voor het eerste schot op doel. Bruno kreeg de bal cadeau van Dejaegere en kon uithalen. Kaminski ging goed plat en vermeed een Gentse achterstand.

Naarmate de eerste helft vorderde herstelde AA Gent het evenwicht. Onder leiding van David namen de Buffalo’s zelfs het commando over. Iets voor het halfuur draaide de Canadees goed weg van zijn belager en vond hij de ruimte bij Dejaegere op de flank. Zijn voorzet werd de nek omgewrongen door Yaremchuk - de Oekraïner kreeg de bal tegen het steunbeen. Dit had het openingsdoelpunt moeten zijn. We gingen de rusten met een 0-0-tussenstand.

Imposante Ngadeu

Kort na de pauze zette AA Gent een knappe tegenaanval op. Kubo werkte beheerst af na goed voorbereidend werk van Yaremchuk, maar het doelpunt werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Het deerde de Buffalo’s echter niet. Op een corner tikte Odjidja de bal naar de vrijstaande Asare. De linksachter zette hoog voor en aanwinst Ngadeu klom boven iedereen uit. Met een imposante kopbal zette de Kameroener zijn ploeg op voorsprong (0-1). De recordaankoop rendeert meteen. Aan de overkant kwam de ingevallen Perbet in het slot nog dichtbij de gelijkmaker, maar Kaminski stond pal. AA Gent plooide terug en slikte in de slotminuut nog de gelijkmaker. Bruno tikte een scherpe voorzet van Henen tegen de netten. Opdoffer voor de Buffalo’s, die hun eerste driepunter van het seizoen zomaar uit handen gaven.