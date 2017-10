Rechtsachter bezorgt KVO met eerste drie goals sinds mei 2015 de zege Tomas Taecke

23u42 0 Photo News Jupiler Pro League Schrik niet als het vandaag plots begint te sneeuwen. Na de hattrick van Brecht Capon (29) lijkt plots alles mogelijk. Met zijn eerste goals sinds mei 2015 bezorgde de gelegenheidsaanvoerder KV Oostende een eerste langverwachte - en misschien wel verlossende - thuiszege: "Straks een pintje?" "Neen, zelfs geen frietje."

Van een onemanshow gesproken. Uitgerekend de speler die voor KV Oostende nog nooit scoorde, bezorgde de kustploeg gisteren eigenhandig een verlossende 3-0-zege. Brecht Capon trapte niet één, niet twee, maar drie maal raak en geeft zo de rode lantaarn met KVO voor het eerst in weken door aan KV Mechelen: "Een fantastische avond. Ik wil niet in clichés praten, maar dit doet erg veel deugd. Ik heb al mooiere goals gemaakt, maar deze waren ontzettend belangrijk. Of ik terug spits moet worden (Capon was vroeger aanvaller bij Club, red.)? Daar moet ik eens over nadenken".



De droomavond van Capon, na de wedstrijd door Marc Coucke omgedoopt tot de 'Lukaku van KVO', begon in de eerste helft. Met een goeie knal, die weliswaar afweek, maakte hij een einde aan het moeilijke matchbegin voor KVO. Zijn eerste treffer sinds mei 2015 met Kortrijk tegen Anderlecht: "Eindelijk zat het eens mee, want ook in Sint-Truiden had ik zaterdag een vijftal doelpogingen. Eerst twijfelde de lijnrechter nog of de bal niet op Akpala was afgeweken, maar gelukkig nam hij de juiste beslissing. 'Eindelijk nog eens scoren', dacht ik". Na de pauze deed Capon het opnieuw op aangeven van Musona nog eens over: "Ik had nog niet gescoord voor KVO, laat staan twee keer. Het gaf een enorme boost, ook voor de ploeg. Bij de 3-0 kreeg ik veel vrijheid en dacht ik "waarom niet". Het gebeurde eigenlijk zonder nadenken", aldus de gelegenheidskapitein.



Capon is een eenvoudige, sympathieke jongen van de streek. Zonder kapsones, altijd gedienstig en betrouwbaar voor zijn club, nooit op een uitspatting te betrappen. Ook na zijn exploot bleef hij zijn rustige zelf: "Of dit hét hoogtepunt in mijn carrière is? Verre van. Een hoogtepunt, dat wel, maar met mijn clubs heb ik collectief al mooiere dingen meegemaakt. Zaterdag in Sint-Truiden dacht ik nog: wie zal het eigenlijk forceren voor ons? Normaal moet Musona of Gano voor de goals zorgen, maar dat loopt stroef de jongste tijd. Dat ik dan drie keer scoor is uitzonderlijk, maar in dit systeem moet je als speler toch vijf à zes keer kunnen scoren op een seizoen. Het belangrijkste is dat we hopelijk vertrokken zijn. Of ik straks zal blijven 'plakken? Neen, je kent me. En zaterdag is er weer een match. De aansluiting is er, hopelijk kunnen we in Lokeren hetzelfde doen. Een pintje? Neen. Ik zal de match nog eens herbekijken, dat wel, maar zaterdag wil ik er weer staan. Een frietje halen? Zelfs dat niet (lacht)".