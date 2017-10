Rechtbank stelt Waasland-Beveren in het gelijk: Henkinet terecht ontslagen Michaël Vergauwen

11u21 1 BELGA Laurent Henkinet gokte vorig jaar op wedstrijden waaraan hij zelf deelnam Jupiler Pro League De Arbeidsrechtbank van St. Niklaas heeft zopas beslist om Waasland-Beveren over de ganse lijn in het gelijk te stellen in de procedure die haar voormalige doelman tegen hen had aangespannen. W-B had Henkinet vorig jaar ontslagen nadat bleek dat de doelman gegokt had op wedstrijden waaraan hij zelf deelnam. Henkinet betwiste dat ontslag, maar kreeg nu ongelijk. Dat is een precedent voor ons land.

De raad van bestuur van Waasland-Beveren ontsloeg Laurent Henkinet in september 2016 om dringende redenen nadat bleek dat hij had gegokt op wedstrijden van geel-blauw waarin hij zelf opgesteld was. Door het feit dat het ontslag om dringende reden werd gegeven, werd geen verbrekingsvergoeding uitbetaald. Henkinet vond de feiten niet ernstig genoeg waardoor hij een juridische procedure had opgestart om alsnog zijn verbrekingsvergoeding uitbetaald te krijgen. (lees hieronder verder)

Precedent

"De Arbeidsrechtbank heeft in een zeer uitgebreid en goed gemotiveerd vonnis (zo'n 24 bladzijden, red) geoordeeld dat het ontslag om dringende reden terecht werd gegeven", vertelt Tom Rombouts, de raadsman van de club. "De rechtbank heeft geoordeeld dat het gokken op voetbalwedstrijden van W-B een ernstige tekortkoming is die het ontslag om dringende rechten rechtvaardigt. De rechtbank stelt bovendien dat dergelijke feiten indruisen tegen het feit dat sport, en niet in het minst voetbal, in belangrijke mate waarden zoals eerlijkheid, respect en sportiviteit moet vertegenwoordigen.



Door het gokken was het vertrouwen van de club in Henkinet in die mate geschaad dat iedere verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk werd. Alle vorderingen van Henkinet werden dan ook als ongegrond afgewezen." De club kan deze rechtspraak, die overigens een precedent is voor ons land, alleen maar toejuichen en hoopt dat dit kan bijdragen in de verdere strijd tegen het gokgedrag van professionele voetballers op hun eigen wedstrijden en/of wedstrijden uit dezelfde competitie. Henkinet kan nog hoger beroep aantekenen tegen het vonnis.

