Racisme steekt weer de kop op in Belgisch voetbal: "Apengebaren van KVK-fans: altijd hetzelfde hier" Standard-speler Paul-José Mpoku racistisch bejegend Frank Dekeyser

12 november 2018

06u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Standard speelde zakelijk, Standard speelde uitgekookt. En Standard won in Kortrijk. "Niet ons beste voetbal? Je m'en fous", grijnsde Paul-José Mpoku. Na de match werd hij - net als vorig seizoen - racistisch bejegend door de thuisfans. "Dat raakt me niet."

Snel, sneller, snelst. Amper 19 seconden had Maxime Lestienne nodig om te scoren. Geen record, al blijft dat wel op naam van een Standard-speler staan. Ezekiel maakte in augustus 2013 een goal na ruim tien seconden. "Het was de bedoeling om sterk te beginnen", aldus Mpoku. Hij lag met een individuele actie aan de basis van het vroege doelpunt. "Als we elke wedstrijd zo kunnen beginnen..."

Op karakter

Maar wat volgde was van mindere kwaliteit bij de Rouches. Bij momenten weggedrukt door een aardig voetballend Kortrijk. Zij kregen kansen via Mboyo en vooral Kanu - de Braziliaan was onbeholpen in de zestienmeter. Toen Mpoku er een kwartier voor tijd 0-2 van maakte vanop de stip was de wedstrijd gespeeld. "Misschien krijgen we meer dan we verdienen", zei Michel Preud'homme. "Maar we hebben het omgekeerd ook al meegemaakt. Onze mentaliteit was goed, ik heb een positief gevoel. Lukt het niet met goed voetbal, moet het op een andere manier. Op Kortrijk voetballen is steeds moeilijk. Als je hier kan winnen op karakter, dan lukt het je overal."

Mpoku trad zijn trainer bij. "Niet ons beste voetbal? Je m'en fous. We hebben de drie punten en dat is nog altijd het belangrijkste. In het verleden hebben we fouten gemaakt. Wel, we hebben nu begrepen dat je sommige wedstrijden niet wint met mooi voetbal. Afzien en scoren op het juiste moment is ook een kwaliteit. Al beseffen we zeker dat we niet alle weken op deze manier de drie punten kunnen pakken."

De flankaanvaller is een persoonlijkheid, een leider op én naast het veld. Iemand die ze de afgelopen weken misten in Luik - Mpoku was geblesseerd. Preud'homme: "Hij heeft iets speciaal. Polo is belangrijk voor de ploeg, brengt ons veel bij. Hij heeft de ervaring om de groep oplossingen aan te bieden."

De zege zorgde voor opluchting. Niet in het minst bij Mpoku zelf. "We komen nu opnieuw in de top zes (ze staan zevende op gelijke punten met AA Gent, red.). Het is goed voor de supporters hier, zij krijgen wat ze verdienen. (grijnst) En daarmee bedoel ik die van Kortrijk, ja."

Break op goed moment

Hij wilde er niet te fel op ingaan, maar bij het verlaten van het veld werden Mpoku en enkele van zijn ploegmaats - waaronder Luyindama - racistisch bejegend door een aantal thuisfans. Net zoals Uche Agbo vorig seizoen. "Het is hier altijd hetzelfde", zuchtte hij. "Wat ze deden? Des gestes de singes, apengebaren. Weet je wat ik jammer vind? Dat ze het niet in je gezicht doen, nooit 'face to face'. Ach, ik wil er niet over uitweiden. Je kent de sfeer hier ook. Altijd gespannen, je wordt geprovoceerd. In die val mag je niet trappen. Het verbaast me niet eens dat het opnieuw gebeurde met deze fans. Als er van bovenaf niet ingegrepen wordt... Maar eigenlijk raakt het me niet. On est fort, we zijn sterk."

Soit, de interlandbreak komt goed gelegen voor Standard. Even uitblazen na het drukke programma, de batterijen opladen.