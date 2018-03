Racing Genk viert op de Freethiel en is zo goed als zeker van PO1

Een wiskundig feit is het nog niet. Maar niemand die er nog aan twijfelt dat Racing Genk straks in play-off 1 staat. De bekerfinale én een plaats in de top zes, chapeau Philippe Clement.



Play-off 1 kan Racing Genk niet meer ontsnappen. De Limburgers hebben één wedstrijd meer gewonnen dan Standard en Antwerp. Bovendien tellen de Limburgers een veel beter doelsaldo. Genk is onder Clement als zeven wedstrijden op rij ongeslagen, dan sta je gewoon terecht tussen de eerste zes.



Een spandoek met 'Welkom Judas', wat valse bankbiljetten die bij de aftrap uit de Beverse Kop werden gegooid en wat spreekkoren: 'laat je ploeg maar in de steek'. Het viel allemaal best mee, hoor die warme ontvangst voor Philippe Clement. Er kon heel snel aan voetballen gedacht worden. Genk trad aan in de veldbezetting waarmee het op Club Brugge een punt pakte, met de ruit op het middenveld dus. In Jan Breydel werd die man meer op de middenstrook een paar keer goed uitgebuit, tegen Waasland-Beveren was dat minder het geval. De Genkse tenoren speelden een paar valse noten. Pozuelo had - op één geniale doorsteekbal na - knap lastig met de druk van Waasland-Beveren. Ook Ruslan Malinovskyi kon zijn stempel niet drukken. Zijn beste kans, een vrijschop centraal voor de kooi van Roef, knalde hij 'on-Malinovskyi's' naast. 't Was een wedstrijd met wisselend overwicht, maar geen van beide ploegen kon écht zijn moment pakken. Ndongala knalde nog eens op Roef en Colley kopte over. Ook Waasland-Beveren probeerde met verzorgd voetbal tot kansen te komen. Aït-Atmane en Thelin knutselden een knappe aanval ineen, de topschutter zag zijn poging tot lob gestuit door Vukovic. Racing Genk kwam wel goed weg toen Mata de doorgebroken Myny neerhaalde op de rand van de zestien. Laforge trok geel, had ook een ander kleurtje kunnen zijn. Aït-Atmane trapte vrije trap bijna het stadion uit.



Clement greep in tijdens de rust. Wouters bleef binnen en Buffel kwam tussen de lijnen. Het bleef een partijtje schaken tussen Clement en Vermant. Ampomah flitste op de flank, Vukovic redde zijn knal. Aan de overkant kopte Seck centimeters naast. De wedstrijd snakte naar een goal en die viel ook twintig minuten voor tijd. Malinovskyi zocht de Genkse luchtmacht na een hoekschap, Omar Colley kopte de 0-1 in het hoekje. De Gambiaan weet z'n moment wel te kiezen om zijn eerste van het seizoen te maken. Mata kreeg in de slotfase nog zijn tweede gele kaart voor een trekfout op Mmae. Dankzij deze zege op de Freethiel staat Genk op een zucht van play-off 1. Wie had dat twee maanden geleden gedacht.