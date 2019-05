Racing Genk-topschutter Samatta wint Ebbenhouten Schoen SJH

21u56 0 Ebbenhouten Schoen De 28ste Ebbenhouten Schoen komt op de schouw van Mbwana Aly Samatta (26). De topschutter van Genk volgt daarmee Anthony Limbombe op. Hij was dit seizoen al goed voor 32 goals voor de competitieleider.

Samatta is de eerste Tanzaniaan die de bekroning voor de beste spelers met Afrikaanse roots in onze competitie te beurt valt. Hij haalde het van de andere genomineerden Carcela, Danjuma, Boli en Dimata. Door onvoorziene omstandigheden kon Samatta er zelf niet bij zijn. Ploegmaat Dieumerci Ndongala nam de honneurs waar. De winnaar geeft vandaag tekst en uitleg in de Luminus Arena. Voor Samatta is het de tweede individuele trofee. In 2015 kreeg hij ook al eens de award voor Speler van het het jaar in Afrika.