Racing Genk spoelt Champions League-kater door met driepunter tegen Oostende KDZ/XC

21 september 2019

22u21 4 KRC Genk GNK GNK 3 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Genk haalt opgelucht adem. Maar meer dan het gevoel van drie punten houdt de landskampioen niet over aan het duel tegen KV Oostende.

Vreemde avond Genk. De landskampioen kwam tot tweemaal toe op voorsprong tegen KV Oostende, maar echt los waren ze nooit. Angst regeerde in de Luminus Arena, een hele avond lang.

Felice Mazzu had een reactie geëist na de blamage in Salzburg en bracht drie nieuwe jongens aan de aftrap. Bovendien wijzigde hij ook zoals aangegeven zijn spelsysteem. Hij stapte af van de 4-3-2-1-veldbezetting waarmee Philippe Clement zo succesvol was bij Racing Genk. Hield Mazzu te lang vast aan het succesrecept van zijn voorganger? In hoogste nood greep hij terug naar zijn geliefkoosde systeem met twee spitsen. Paul Onuachu stond naast Ally Samatta. Achterin nam Mazzu Sébastien Dewaest in bescherming door hem op de bank te zetten. Een Colombiaans duo centraal achterin bij Genk waar Cuesta naast Lucumi speelde. Ook Ianis Hagi kreeg nog eens zijn kans, hij voetbalde links op het viermansmiddenveld.

Genk was baas in de beginfase. Maar het ging zó traag, het was zo stereotiep. De enige die boven de middelmaat uitstak was Junya Ito. De Japanner vloog zoals we hem vorig jaar zo vaak zagen vliegen in de play-offs. Op het kwartier kwam Genk toch op voorsprong. Hagi vond Ito met een hoekschop, Dutoit pareerde zijn kopbal waarop Ronald Vargas de bal ongelukkig voorbij zijn doelman werkte.

Een gelukje dat ze er maar wat graag bijnamen in de Luminus Arena. Echt bevrijdend werkte het niet. Integendeel. KV Oostende kwam beter in de match, legde in die periode beter voetbal op de mat en kwam verdiend op gelijke hoogte. Skulason zwierde een bal op de knikker van Sylla, die troefde Lucumi simpel af en kopte knap binnen. De twijfel sloeg wéér toe. Tot Joakim Maehle kort voor de rust een knappe rush opzette. De Deen trok voor en Paul Onuachu tikte simpel binnen. De tweede goal voor de Nigeriaan in evenveel competitiematchen.

Ook na de rust slaagde Genk er niet in om de match te controleren. KV Oostende bleef één Genkse misstap verwijderd van een punt. Coucke bracht redding op een poging van Vargas en tien minuten voor tijd behoedde zijn ploeg opnieuw van een crisis. Jonckheere vrij voor Coucke aanleggen, maar de Genkse doelman redde met de voet. In de slotfase bekroonde Ito zijn sterke wedstrijd met een mooie assist voor Sander Berge. De zege geeft Genk zuurstof. Maar de donkere wolken zijn allerminst verdwenen boven de Luminus Arena.