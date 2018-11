Racing Genk slaat dit seizoen opvallend vaak toe in het laatste halfuur, AA Gent doet zelfs nog iets beter Kjell Doms

11 november 2018

10u17 0 Jupiler Pro League “Als je zelf twee tempo’s hoger kunt gaan spelen en je tegenstander in de laatste twintig minuten kunt laten breken, dan is er geen sprake van vermoeidheid.” En of. Genk slaat -net als Gent - dit seizoen opvallend vaak toe in het laatste halfuur. Enkel AA Gent doet nog iets beter.

Philippe Clement had dus een punt met zijn uitspraak hierboven, meteen na het gelijkspel in de Europa League tegen Besiktas. Genk speelde tegen de Turken een van zijn minste wedstrijden van het seizoen, máár forceerde in de slotfase wel bijna nog een onverhoopte zege. Een uur lang geraakte Genk niet los uit de wurgreep van Pepe en co, om hen in de slotfase gewoon voorbij te lopen. Berge zorgde voor de gelijkmaker, de winninggoal van Heynen strandde op de hakken van Ingvartsen.

Racing Genk heeft er dit seizoen een gewoonte van gemaakt om toe te slaan in de slotfase, 19 van zijn 73 doelpunten scoorde Genk het laatste kwartier. Dat is meer dan 25% van het totale aantal doelpunten. Als we dat opentrekken naar het laatste halfuur, dan is dat goed voor 46,5% van alle Genkse goals. Genk liet geen moment onbenut om te benadrukken dat er in het tussenseizoen hard gewerkt is aan het volume en de fysieke paraatheid. Geen holle kreten, blijkt uit de naakte cijfers.

Buffalo’s nog straffer

Al is er nog één team dat straffer doet: de Buffalo’s. Van alle G5-clubs slaat AA Gent het vaakst toe op het einde van een wedstrijd. Zij scoren bijna de helft van al hun doelpunten in het laatste kwartier. Bij Anderlecht - om 14u30 de tegenstander van AA Gent - zijn ze alvast gewaarschuwd.