Racing Genk op de dool, Waasland-Beveren sleept in slotseconden gelijkspel uit de brand KDZ

03 oktober 2020

18u08 0 Jupiler Pro League Het blijft wachten op de eerste zege voor Jess Thorup als coach van Racing Genk. Een ondermaats Genk leek tot de 95ste minuut op weg naar de overwinning, maar Vukotic pakte een verdiend punt voor de Waaslanders.

Tegen KV Oostende was Jess Thorup tevreden met het geleverde spel en ontgoocheld over het resultaat. Tegen Waasland-Beveren moet hij ontgoocheld zijn over het spel én het resultaat. Genk pleegde ei zo na een hold-up, maar kreeg in de slotfase toch weer het deksel op de neus. Waasland-Beveren had bij de rust elf doelpogingen, u leest het goed. Racing Genk kon daar geen énkele volwaardige aanval tegenover zetten. Tegen een ploeg die gemiddeld drie doelpunten per wedstrijd slikt. Huilen met de pet op voor de Limburgers. Alsof het een zaterdagse herfstwandeling betrof op de Freethiel, die ingesteldheid. Misplaatste arrogantie.

Voor een nieuwe rode kaart hoefde Thorup alvast niet te vrezen. Na de stap voorwaarts tegen KV Oostende was deze eerste helft er drie achteruit. Jhon Lucumi opende het festival van de slechte passes, Frey vond Vandevoordt op weg naar doel. Hrosovsky, Lucumi nog een paar keer, Kouassi, Thorstvedt, Uronen, allemaal deelden ze in de malaise van de foute inspeelballen.

Eens de bal werd ingeleverd bij Waasland-Beveren kregen ze alle tijd van de wereld om er iets leuks mee te doen, zo is het prettig voetballen. Druk op de baldrager? Ho maar. Voorzitter Peter Croonen schuifelde zenuwachtig over zijn zitje. Het publiek van Waasland-Beveren toonde zich van hun kleinste kant door hem op de korrel te nemen. ‘Croonen maffia’, schreeuwden Jan, Piet en Pol zich de keel schor. Alsof hij in zijn eentje had beslist om Waasland-Beveren naar 1B te sturen. Die mensen hadden zich beter vrolijk gemaakt over het spel van hun ploeg. Alleen…Als je zoveel kansen krijgt mag er misschien ook eens eentje binnen. Op enthousiasme alleen win je ook geen wedstrijd natuurlijk.

Thorup zag de makke bedoening nog tien minuten aan na rust en greep dan in. Cyriel Dessers kwam Thorstvedt vervangen en Genk ging met twee spitsen spelen. De inbreng van Dessers bracht iets teweeg bij de bezoekers, meer overtuiging drang naar voren bijvoorbeeld. Plots viel de Genkse goal uit de lucht. Oyen met de hoekschop, Schoonbaert verloor Onuachu uit het oog en hij knikte zijn zevende van het seizoen tegen de netten. De Gouden Stier verdween achteraf in de tas van de Nigeriaan. Genk leek lange tijd op weg naar de zege, tot ze in de 95ste minuut alsnog de gelijkmaker slikten. Vandevoordt redde eerst nog op een kopbal van Schoonbaert, maar was geklopt op de rebound van Vukotic. Net als tegen Oostende gaf Racing Genk in het slot dus opnieuw een zege uit handen. Hemeltergend. Racing Genk blijft op de dool.