Racing Genk onderuit in Limburgse derby, play-off 1 alsmaar verder weg: “Onvergeeflijke fouten” KDZ/XC/FKS

30 november 2019

22u21 14 KRC Genk GNK GNK 1 einde 2 STV STV STVV Jupiler Pro League Wat de match van de ommekeer moest worden, resulteerde in een nieuwe mokerslag voor Racing Genk: 1-2 tegen STVV. Het zelfvertrouwen van de landskampioen zit ver onder nul. “Het is mooi om technisch te spelen, maar om wedstrijden te winnen is er meer nodig”, aldus Hannes Wolf.

Zou Hannes Wolf ‘Het Laatste Nieuws’ lezen? Of zou hij de mening van Marc Degryse gewoon naar waarde te weten schatten? Toeval of niet, de Duitser deed exact wat Degryse eerder deze week had aangegeven. Hagi en Bongonda kregen hun kans en de kapiteinsband spande rond de arm van Ally Samatta, omdat Sébastien Dewaest op de bank zat. Het wedstrijdbegin was veelbelovend voor Racing Genk. Het duo Hagi-Bongonda knutselde meteen een snedige aanval in mekaar en Casper De Norre zag een bal van de lijn gered door Wolke Janssens. Nog binnen de eerste tien minuten klom Genk verdiend op voorsprong. Samatta devieerde een schot van Hagi met hoofd en zette de landskampioen op voorsprong.

Genk leek gelanceerd, maar viel heel snel terug. Jakub Piotrowski stond voor het eerst sinds begin september nog eens aan de aftrap. De Pool was een drama. Zijn eerste goede pass verstuurde hij iets over het halfuur. Wat heeft Dries Wouters misdaan om zó ver achteruitgeschoven te worden in de pikorde? Wolf verlangt energie en intensiteit, maar ’t moet zijn dat die boodschap toch nog niet zo duidelijk is overgekomen in de kleedkamer. Tamme boel, de landskampioen.

STVV - match één in het post-Brys tijdperk voor de Kanaries - ging plots in zijn kansen geloven. Bij de eerste tegenstoot was het raak. Janssens zette voor en Boli scoorde met een beetje geluk. Kort voor rust was het ‘Couckenbak’. Degryse pleit er dan wel voor om Gaëtan Coucke het vertrouwen te blijven geven, het kan niet zo zijn dat hij wekelijks in de fout blijft gaan. Hij kwam te laat op een voorzet van Botaka en Suzuki kopte binnen. Twee minuten later knalde diezelfde Suzuki nog eens op de dwarsligger, de derby had daar al beslist kunnen zijn.

Wolf zag het nog een kwartier aan - Berge en Hagi dreigden nog eens vanop afstand - en ging dan met twee spitsen spelen. Onuachu kopte een goede voorzet van Berge nipt over en eentje van Ito in de handen van de Japanse doelman. Ito knalde ook nog eens voorlangs. That’s it. Het bleef allemaal zo vrijblijvend, zonder overleg, niemand die écht initiatief nam bij Genk. Hannes Wolf heeft een berg werk voor de boeg. Het zelfvertrouwen deze groep zit beneden het vriespunt, op deze manier wordt het een barre winter in de Luminus Arena.

Wolf: “Onvergeeflijke fouten”, Hayen: “Zondag gesprek over toekomst”

“Fouten maken mag, maar je moet wel agressief zijn in de duels. Want dan ben je niet klaar om te verdedigen, dat zijn onvergeeflijke fouten”, klonk het achteraf in een korte reactie bij Wolf. “Het is mooi om technisch te spelen, maar om wedstrijden te winnen is er meer nodig.”

Nicky Hayen zit zondag dan weer aan tafel met de Japanse bazen om te praten over zijn toekomst. Die ligt sowieso bij STVV. Vraag is alleen of hij terugkeert naar de beloften, dan wel de eerste ploeg mag blijven trainen. Hij kan alvast één nieuwe serieuze troef op tafel leggen: een overwinning bij en tegen aartsrivaal Genk. Dat was al van 2008 geleden. “Ik weet dat dit er eentje is die in Sint-Truiden kan tellen. Maar ik heb op geen moment enige druk gevoeld. Omdat ik niks te verliezen had in een uitmatch bij de landskampioen en omdat ik, onafgezien van de uitslag, sowieso bij de club blijf. Ik wacht dus rustig af en ga volledig ontspannen naar dat gesprek toe.” Hayen hoopt natuurlijk op meer. “Het is altijd mijn ambitie geweest om ooit op het hoogste niveau te trainen. Nu ruik ik die kans. Maar de beslissing ligt bij de bazen. Ik ben hun werknemer en ik zal doen wat ze van me vragen. Is het niet bij de eerste ploeg, dan is het bij de beloften. Ik zie ook geen reden waarom ik hoog van de toren zou mogen blazen. We winnen wel in Genk. Maar ik besef meer dan wie ooit dat één zwaluw niet de lente maakt.”