Racing Genk houdt spelers nauwlettend in de gaten en dat veroorzaakt controverse: "Ze weten zelfs wanneer we seks hebben"

09u11 0 BELGA Jupiler Pro League Big Brother woont in Limburg en hij ziet nog steeds alles. De voetballers van KRC Genk worden de klok rond in de gaten gehouden door de club. Wanneer ze eten, slapen of... seksueel actief zijn. Om de prestaties op het veld te optimaliseren, registreert een polsbandje ook ernaast elke beweging. Dat zorgt voor controverse binnen de spelersgroep. Ook de Privacycommissie heeft er vragen bij.

Het doel is duidelijk: het optimaliseren van de individuele prestaties. Perfect verdedigbaar en een aantal spelers is ook zeer tevreden met het systeem. "Het stelt mij in staat om sneller te recupereren", klinkt het bij één voetballer. Maar tegelijk zorgt de Whoop voor wrevel in de Genkse spelersgroep. Het verplichte gebruik van het polsbandje én het monitoren van de slaappatronen liggen zeer gevoelig. Zo weten we uit de entourage van bepaalde spelers dat Thomas Buffel pertinent weigert om de 'tracker' te dragen. En hij is zeker niet alleen. Niet iedereen vindt het prettig dat z'n werkgever al z'n bewegingen kan volgen, tot in de slaapkamer toe. "Criminelen dragen een enkelband, bij Genk is het een polsband. Ik voel me net een gevangene", zegt een speler die liever anoniem blijft. Of nog een andere: "Op de club weten ze zelfs wanneer we seks hebben."



Genk: "Polsband is zeker niet verplicht"

Racing Genk benadrukt dat de Whoop, een polsband waarmee de club de spelers op de voet kan volgen, zeker niet verplicht wordt opgelegd aan de spelersgroep van Albert Stuivenberg. "De vergelijking met een enkelband slaat nergens op, al was het maar omdat de spelers de Whoop aan en uit doen wanneer ze willen", zo klinkt het.

"De Whoop is een trainingsinstrument dat KRC Genk aanreikt aan haar spelers om hun lichaam beter te leren kennen en op te volgen. Het item is een onderdeel van de uitgebreide fysieke begeleiding van de spelersgroep, net zoals voedings- en trainingsschema's, polar, gps-trackers op het veld, enzovoort", zo stellen de Limburgers op de clubwebsite. "De Whoop komt over van de individuele topsport zoals zwemmen en tennis. Je kan hem best vergelijken met een activity tracker, een populair gadget voor jong en oud. Hij meet hartslag, slaap en recuperatie en helpt vooral in aanloop naar een wedstrijd bij het bepalen welke individuele trainingsintensiteit het best is voor een speler. Zo past de Whoop in de professionele begeleiding van topsporters. Ongeveer de helft van de spelers bij KRC Genk kiest ervoor om de Whoop te gebruiken, hij is dus zeker niet verplicht. Hij wordt vooral gesmaakt door de jongere spelers in de groep."