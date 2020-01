Racing Genk heeft geen kind aan zwak Essevee en duikt top zes binnen

Redactie

19 januari 2020

21u51 1 Zulte Waregem ZWA ZWA 0 einde 3 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Een mak Zulte Waregem legde Racing Genk niets in de weg. Nieuwkomer Thorstvedt, Ito en Bongonda zorgden voor de duidelijke 0-3-cijfers. De Limburgers duiken dankzij de zege de top zes binnen.

Nu Samatta naar de Premier League vertrekt, zijn alle ogen gericht op reus Onuachu. De 25-jarige aanvaller toonde zich meteen bedrijvig. Al na zes minuten kopte hij raak, maar de lijnrechter en nadien ook de VAR zagen nipt buitenspel. Essevee kwam maar moeilijk onder de druk van Genk - dat veel initiatief toonde - uit. Toch ei zo na de 0-1. Bruno vlamde richting Coucke, via de voet devieerde de vervanger van de langdurig geblesseerde Vandevoordt in corner. De treffer viel dan maar aan de overzijde. Nota bene via een nieuwkomer. Thorstvedt was er als de kippen bij om een afgeslagen bal in het dak van het doel te jagen, de vreugde-uitbarsting van de 20-jarige Noor sprak boekdelen. De sterke Ito zette Maehle met een fantasietje op weg naar de 0-2, maar Bossut had nu wel een verhaal. Tussendoor stichtten Wouters en ook Bongonda nog gevaar: Genk was duidelijk baas. Larin en Berahino staken vlak voor rust nog voorzichtig de neus aan het venster. Halfweg stond het 0-1.

Geen beterschap bij de thuisploeg na de koffie. Integendeel. Na tien minuten konden de boeken dicht. Ito zette zelf de aanval op en kwam na onorthodox verwerken van Bossut opnieuw in balbezit. De Japanner twijfelde niet en schoot de dubbele kloof binnen. Seck miste de aansluitingstreffer met een niet-gekadreerde kopbal, waarna Bongonda geen medeleven met zijn ex-club toonde. Op een verre uittrap van Coucke - de tweede assist van een doelman dit seizoen, keeper aan de overzijde Bossut deed het eerder - legde de vinnige middenvelder de 0-3 binnen.

Racing Genk is dankzij de zege zesde. Het heeft een gelijk aantal punten met KV Mechelen, maar heeft een beter doelpuntensaldo. Zulte Waregem is achtste.