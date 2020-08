Racing Genk geraakt niet verder dan gelijkspel tegen promovendus OH Leuven ABD

15 augustus 2020

18u27 0 KRC Genk GNK GNK 1 einde 1 OHL OHL OH Leuven Jupiler Pro League Géén 6 op 6 voor Racing Genk. Junya Ito zette zijn ploeg op heerlijke wijze op voorsprong, maar de Limburgers verspeelden hun 1-0-bonus in de slotminuten tegen OH Leuven.

Hannes Wolf koos níet voor een tweespitsensysteem. Verrassend, omdat het duo Onuachu-Dessers vorige week indruk had gemaakt in de tweede helft tegen Zulte Waregem. De boomlange Nigeriaan startte opnieuw op de bank. Bongonda, verlost van corona, was er weer bij.

De flankaanvaller begon gretig aan de wedstrijd. Met twee schoten kwam hij dicht bij de openingstreffer. Ook Lucumi en Dessers, wiens goal terecht werd afgekeurd voor offside, slaagden er niet in de 1-0 op het bord te zetten. En OHL? Die speculeerden veelal op de counter en kwamen er één keer gevaarlijk uit. De jonge Vekemans stuitte op Vukovic, die Genk recht hield met een ultieme save.

Na de pauze ontbond Junya Ito zijn duivels. De Japanse flankaanvaller sneed naar binnen en plaatste de bal hard in de linkerbovenhoek. Een héérlijk doelpunt was het. Genk was op weg naar felbevochten 1-0-zege. Maar dat was zonder OHL-spits Henry gerekend. Hij kreeg de bal in twee tijden voorbij Vukovic - balen voor de Genk-doelman.

Geen penalty voor OHL?

OH Leuven mocht vieren. Al blijven ze bij OHL wel zitten met het gevoel dat er meer in zat. In de absolute slotfase claimden Brys en co. een penalty na een stevige duw van Maehle op de doorgebroken Myny, maar de ref en VAR gaven niet thuis.



