Racing Genk en Standard naar play-off 1, KV Mechelen degradeert na knotsgekke slotspeeldag TLB/YP

11 maart 2018

14u50

Bron: Eigen berichtgeving 48 Jupiler Pro League Het doek is gevallen over de reguliere competitie. Racing Genk en Standard betwisten samen met Club Brugge, Anderlecht, Charleroi en AA Gent play-off 1, KV Mechelen degradeert.

KV MECHELEN ZAKT

KV Mechelen zakt naar 1B. Het zag er nochtans een hele poos goed uit voor de Manenblussers, want zij stonden 2-0 voor op het moment dat heet in Eupen-Moeskroen nog 0-0 stond. Uiteindelijk sloeg de Eupense machine aan het draaien, waarna het 4-0 werd en de mannen van Claude Makélélé zich handhaven in de hoogste klasse.

GENK EN STANDARD NAAR PLAY-OFF 1

Racing Genk en Standard spelen play-off 1. Genk stond er voor de slotspeeldag al riant voor maar het leek er lang op dat KV Kortrijk met het laatste ticket aan de haal zou gaan. Chevalier en Perbet zetten de Kerels op 2-0 tegen Charleroi, maar Standard keerde alsnog een 2-0-achterstand om in 2-3-winst bij Oostende. Waren al langer zeker van hun plaats in de elitegroep: Club Brugge, Anderlecht, Charleroi en AA Gent.

PLOEGEN IN PLAY-OFF 2:

Sint-Truiden

KV Oostende

Waasland-Beveren

Zulte Waregem

Lokeren

Moeskroen

KV Kortrijk

Antwerp

Eupen