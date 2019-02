Racing Genk dreigt draaischijf alsnog kwijt te spelen: Pozuelo naar China of MLS? Kjell Doms en Niels Vleminckx

09 februari 2019

06u10 8 Jupiler Pro League Coup de théâtre in Genk. De fiere competitieleider dreigt zijn kapitein Alejandro Pozuelo alsnog kwijt te geraken. Hij kan kiezen uit China en de MLS.

Pozuelo staat op vertrekken, bis. Nog geen maand na de soap rond een mogelijk vertrek van de 27-jarige Spanjaard naar Saoedi-Arabië is het opnieuw zover. Pozuelo heeft aanbiedingen uit China en de MLS op zak. En zo bestaat de kans dat Pozuelo gisteren zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk heeft gespeeld. De Limburgers zetten hun titelambities kracht bij in de topper tegen Standard. Maar daar hangt wel een donker kantje aan als ze straks hun draaischijf kwijt zijn. Van ‘mixed emotions’ gesproken in de Luminus Arena. Pozuelo werd in de laatste minuut van de topper tegen Standard naar de kant gehaald voor een applauswissel. Met een flauw handje bedankte hij de 22.000 die uit volle borst zijn naam scandeerden. Philippe Clement knuffelde ‘Pozo’ secondelang aan de zijlijn en fluisterde hem iets toe. Na afloop van de wedstrijd liep Pozuelo mee in de gebruikelijke ereronde. Heel geëmotioneerd probeerde hij de tranen te bedwingen.

Toronto, Shanghai, Shenzhen

Een mogelijk vertrek van Pozuelo domineerde de hele maand januari. Al-Ahli probeerde de Spanjaard met een miljoenenbod naar Saoedi-Arabië te lokken. Blijft hij of niet, Pozo gijzelde elke Genkse fan door zijn beslissing meer dan een week in beraad te houden. Op een persconferentie kondigde hij trots aan dat hij niet voor het geld koos, maar de sportieve belangen liet primeren. De titelstrijd met Genk was hem meer waard dan de oliedollars uit het Midden-Oosten. De opstapclausule van acht miljoen werd uit het contract geschrapt, voor de verdere duur van de wintermercato. De transferdeadline in België verstreek en Genk haalde opgelucht adem. Minder dan een maand later liggen de kaarten blijkbaar anders voor Pozuelo. Want de aanbiedingen bleven binnenkomen, omdat de transfermarkt niet overal op hetzelfde moment sluit. In de Major League Soccer opent de eerste transferperiode pas op 13 februari haar deuren en die loopt tot 7 maart. In China loopt de mercato van 1 januari tot 28 februari. Pozuelo kan naar twee clubs uit de MLS, waarvan eentje het Canadese Toronto FC zou zijn. Die zagen sterkhouder Giovinco recentelijk naar Al-Hilal vertrekken. Ook vanuit China wordt Pozuelo het hof gemaakt. Shanghai Shenhua en Shenzhen, niet toevallig twee clubs met een Spaanse coach, tonen interesse en zijn bereid de gevraagde som op tafel te leggen.

Voor Racing Genk zou het vertrek van Pozuelo een enorme klap zijn. Meer dan Malinovskyi, Trossard of Samatta is de Spanjaard de katalysator van de Genkse machine. Philippe Clement hoopt dat hij alsnog blijft. “Er is al maanden heel veel interesse in heel veel spelers”, zei hij. “Was het zijn laatste match? Dat kan altijd in voetbal. Maar hij stond toch op het veld, hé? We zullen zien wat er gebeurt.”