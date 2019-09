Racing Genk delft het onderspit in Charleroi en trekt met slecht gevoel naar Salzburg KDZ/GVS

13 september 2019

22u23

Bron: Eigen berichtgeving 8 Charleroi CHA CHA 2 einde 1 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Slechte generale repetitie voor Racing Genk met het oog op de Champions League-opener van dinsdag tegen Salzburg. Genk verpestte zelf de terugkeer van Mazzu naar Charleroi.

Chapeau, les Carolos. Felice Mazzu kreeg van de Charleroi-aanhang de hartverwarmende ontvangst die hij verdiende. ‘A Jamais un fils de Charleroi’, voor altijd een zoon van Charleroi. Zo stond er te lezen op een reuzespandoek, met daarboven een afbeelding van een uitzinnig vierende Mazzu. Zo kan het dus ook.

Dieumerci Ndongala had Deze middag nog meegedeeld dat de groep ten volle besefte hoe belangrijk deze wedstrijd was voor hun coach. De Genkse elf die gisteren het veld opstapten hadden de boodschap duidelijk niet begrepen. Beschamend vertoon van de landskampioen voor rust. Geen druk, geen initiatief, geen overtuiging. Niets. Enkel Patrik Hrosovsky hield het hoofd boven water, de rest verzoop in de zee van enthousiasme van de thuisploeg. Racing Genk zet een helft lang niet één voldragen aanval op, we overdrijven heus niet.

Sébastien Dewaest was de negatieve uitschieter bij de Limburgers. Ook hij heeft een verleden in het Zwarte Land. Bij elke terugkeer naar Charleroi wordt hij flink op de korrel genomen door zijn gewezen supporters. De kleine oorlog die hij keer op keer denkt te moeten voeren is nefast voor zijn prestaties. Goede voetballers weten wat ze kunnen, maar weten nog beter wat ze niet kunnen. Dewaest dacht halfweg de eerste helft Fall te slim af te zijn door een balletje subtiel terug te koppen op Coucke. Te kort, Fall zat ertussen en ging slim over het been van Coucke. Strafschop oordeelde Nathan Verboomen en VAR Van Driessche was het daarmee eens. Ryota Morioka zette Charleroi op 1-0.

Een reactie van Genk kwam er niet, integendeel. De Norre liet zich wegzetten door Nurio, het Genks middenveld keek passief toe hoe de linksback Nicholson vond. De Jamaicaan zette Dewaest met een simpele schijnbeweging op het verkeerde been en haalde dan verwoestend uit. Genk uitgeteld in drie minuten. Kort voor rust verloor Genk Joseph Paintsil met een enkelblessure waardoor Théo Bongonda zijn debuut mocht vieren. Hij draaide meteen vlot mee in het geheel. Zijn eerste vier acties leverden drie balverliezen en een mislukte voorzet op. Er stond gisteren voor meer dan 20 miljoen aan nieuwkomers op het veld, maar een geheel is het nog niet.

Mazzu ging sleutelen aan de elf. Heynen mocht naar de kant voor Ito en Ndongala ging in steun voetballen van diepe spits Paul Onuachu. We hadden u graag al sneller iets verteld over het debuut van de grote Nigeriaan, maar hij gaf er ons de kans niet toe. Tot op het uur. Jere Uronen gooide een bal voor doel en Onuachu kopte de bal al vallend knap voorbij Penneteau. Knappe goal. Terwijl bij Charleroi de een na de ander krampen kreeg - je moet het Belocine niet leren - gooide Mazzu Hagi nog in de strijd. Tevergeefs. De derde nederlaag al in zeven wedstrijden.

Racing Genk mag dinsdag in z’n allermooiste kostuum aanschuiven aan het banket met de allergrootsten in Europa, maar het doet dat met een bang hartje. De ploeg die het plaatsje in de Champions League terecht opeiste ligt mijlenver voor op het Genk van nu. Genk is een club die in alle geledingen lééft voor die Europese avonden. Wel, om er echt van te kunnen genieten zal het in Oostenrijk op alle vlakken beter moeten dan wat Genk gisteren op de mat legde. Een slechte generale repetitie is al vaker de voorbode geweest van een prima première. Misschien met een Red Bull of vijf om vanaf het begin wakker te zijn? In Salzburg moet dat lukken.