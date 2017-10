Racing Genk – Club Brugge in cijfers: omzeilt Club opnieuw een lastige klip? Dieter Peeters

15u03 0 BELGA Pozuelo en Vormer in duel tijdens Genk - Club vorig seizoen (2-1). Jupiler Pro League Club Brugge staat vanavond voor een lange en lastige verplaatsing naar Genk. Maar Leko en zijn jongens wonnen dit seizoen al vaker klassiek moeilijke uitwedstrijden, zoals in Waregem of Kortrijk. Club won in Genk in het verleden slechts 9 van de 31 confrontaties. Krikken ze die cijfers vanavond op?

Racing Genk pakte dit seizoen nog maar 6 op 15 in eigen huis. Vooral de afwerking vormt het grootste probleem bij de Limburgers. Ze scoorden slechts 6 doelpunten in 5 thuiswedstrijden, waarvan 3 in de eerste wedstrijd tegen Waasland-Beveren.

Genkse vizier niet goed afgericht

Schotprecisie: 40%

Aan de Genkse aanvalslust ligt het zeker niet. Genk schoot dit seizoen namelijk al 113 keer richting doel, wat bovengemiddeld is. Het schort echter aan de precisie van die schoten. Slechts 40% van de Genkse schoten belandt binnen het kader. Daarmee beschikt Genk over de slechtste precisie van de hele eerste klasse. Als de Genkenaren de bal tussen de palen krijgen, is het wel vaak raak. 40% van de ballen tussen de palen resulteren in een doelpunt. Enkel Waasland-Beveren, Antwerp én Club Brugge doen beter op dat vlak.

Photo News Ingvartsen probeert tot een schot te komen.

Tegen beste doelman Horvath

Savepercentage: 82%

Maar vanavond moeten Ingvartsen en co het wel opnemen tegen de doelman met de beste statistieken: Ethan Horvath. De Amerikaan hield al 4 keer de nul in elf wedstrijden. Enkel Charleroi-doelman Penneteau doet beter met 5 clean sheets. Horvath pakt procentueel gezien wel de meeste ballen. Hij liet slechts 9 van de 49 schoten binnen en pakte dus 82% van de schoten. Zijn overbuur van vanavond Vukovic houdt ongeveer twee op de drie ballen tegen (63%).

Photo News Horvath stopt alweer een bal.