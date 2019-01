Puzzelen voor Clement tegen Moeskroen, ook Uronen is er wellicht niet bij: “Afwezigheid belangrijke spelers als groep compenseren” KDZ

25 januari 2019

14u16 0 Jupiler Pro League Philippe Clement heeft nog wat denkwerk voor de boeg voor de wedstrijd van morgen tegen Moeskroen. Sander Berge is out met een kuitblessure, Pozuelo is geschorst en ook Jere Uronen is hoogst twijfelachtig. Hij incasseerde op training een tik op de kuit. “Ik wil niet denken in problemen, maar in oplossingen”, vertelde Clement zopas op zijn persconferentie.

“Natuurlijk is het niet ideaal dat we al die spelers moeten missen, maar we hebben jongens die klaarstaan om hun plaats in te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij hun job zullen doen.” Zo is de kans reëel dan de Braziliaanse nieuwkomer Neto Borges zijn debuut zal maken. “Dat kan”, lachte Clement. “Maar ook De Norre en Wouters kunnen op die positie uit de voeten. We mogen de lat niet te hoog leggen voor die jongens, daarom denk ik dat we de afwezigheid van een aantal van die belangrijke spelers als groep zullen moeten compenseren.”

Racing Genk telt intussen tien punten voorsprong op de dichtste achtervolger Club Brugge. “Maar dat is een non-issue in de kleedkamer”, vervolgde Clement. “We worden er constant op aangesproken dus je zult geen enkele speler vinden die niet weet dat we eerste staan - althans dat hoop ik toch - maar voor het overige wordt daar in de kleedkamer niet over gepraat. Na dertig speeldagen zullen we zien hoe ver we staan en dan kunnen we onze ambities uitspreken.”