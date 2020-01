Puntenverlies voor Charleroi bij Eupen na blunder Penneteau Redactie

18 januari 2020

17u56 0 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Charleroi blijft ongeslagen sinds de nederlaag van begin oktober tegen Anderlecht (1-2), maar had allicht meer verwacht dan een gelijkspel in Eupen. Verdienden de Carolo’s meer ? Op basis van de eerste helft wel. Daarna konden ze de Panda’s nog nauwelijks pijn doen. Bij de thuisploeg debuteerde Musona opvallend goed.

Het moet zijn dat Musona de voorbije twee weken — inclusief de winterstage in Doha — Beñat San José heeft kunnen overtuigen van de meerwaarde die hij de ploeg kan bieden in aanvallend opzicht, want de huurling van Anderlecht kwam meteen aan de aftrap. Om Musona in de spits bij te staan, koos de coach van Eupen niet voor Bolingi of Bautista, maar voor Ciampichetti. Een verrassende keuze, want voor de Argentijn bleef het voor de winterstop bij mondjesmaat invallen zonder op te vallen.

In vergelijking met de flamboyante 5-0 waarmee Charleroi 2019 afsloot tegen KV Oostende, kwam Dessoleil terug uit schorsing en kreeg de opnieuw fitte Gholizadeh de voorkeur op Nicholson. Een terugkeer dus naar 4-2-3-1 in plaats van 4-4-2.

Musona had maar tien minuten nodig om zijn eerste doelpunt te maken voor zijn nieuwe club. De Zambiaanse international profiteerde van een slordige uittrap van Penneteau om de bal in het lege doel te deponeren. Daarmee bracht hij de stand opnieuw in evenwicht, want Charleroi had vijf minuten eerder al de stand geopend. Een doelpunt van Fall — vorig seizoen door Charleroi uitgeleend aan Eupen — na uitstekend voorbereidend werk van Gholizadeh.

De snelheid van Fall en de balvaardigheid van het trio Morioka - Bruno - Gholizadeh lieten Charleroi toe tot aan de rust dominant te zijn. Dat leverde een handvol hoekschoppen op en twee doelkansen voor Rezaei. Eerst dribbelde de Iraniër zich vrij in de rechthoek, maar zijn schot werd afgeblokt. Daarna omspeelde hij de buitenspelval én doelman De Wolf, maar zijn inlegger werd door Schouterden van de lijn gekeerd.

Bij Eupen was Musona, los van zijn treffer in geschenkverpakking, nadrukkelijk present in de opbouw en pakte Amat zijn vijfde gele kaart. Hij mist dus de match van volgende zaterdag op Waasland-Beveren.

Musona lag aan de basis van de eerste uitgespeelde doelkans in de tweede helft. Hij speelde Schouterden perfect aan in de rug van Busi. Het schot van de aanvallend ingestelde flankverdediger belandde centimeters naast de verste paal. Aan de overkant moest De Wolf met gesterkt been redding brengen op een uithaal van Fall.

Charleroi slaagde er na de rust niet meer in de thuisploeg vast te zetten. Penneteau maakte zijn flater bij het tegendoelpunt goed met een gedurfde redding op aandringen van de ingevallen Bolingi. (AR)

