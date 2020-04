Proximus staakt sponsoring Anderlecht, Club en Charleroi (maar clubs treuren niet) PJC en TTV

23 april 2020

Ander en beter? Proximus zal Anderlecht, Club Brugge en Charleroi volgend seizoen niet meer sponsoren. De clubs treuren niet: zij hebben hoop op een interessantere deal.

Een bedrag tussen de 1 en de 1,5 miljoen euro: dat maakte Proximus dit seizoen over aan Anderlecht voor sponsoring. Voor Club gaat het om een som in dezelfde grootorde. Toch verliezen de clubs niet daadwerkelijk zó veel centen: het ging om een deal waarbij Proximus heel veel in return kreeg in de vorm van ‘activatie’, zoals visibiliteit, maar evengoed commerciële overeenkomsten of (video-) content geproduceerd door de clubs. Die moesten dus ook kosten maken.

Het is weliswaar nooit leuk om een sponsor te verliezen - zoals in elke sector - maar Anderlecht en Club zitten niet in zak en as. Zij benadrukken dat de continuïteit van de dagelijkse werking zeker niet in gevaar komt. Bovendien hopen ze dat een andere speler op de markt het gat dat Proximus laat opvult. De verkennende gesprekken met Eleven Sports, dat de tv-rechten voor volgend seizoen bezit, zijn aan de gang. Mogelijk levert dat voor de clubs zelfs méér cash op.

Puur historisch betreurt Anderlecht wel dat Proximus het schip verlaat. Het telecombedrijf is sinds vele jaren een betrouwbare partner, net als Adidas (vervangen door Joma) dat was. Het valt niet uit te sluiten dat RSCA na volgend seizoen met BNP Paribas Fortis nog een zwaargewicht verliest. Dan loopt het contract van de shirtsponsor af, de onderhandelingen lopen, maar BNP Paribas Fortis overweegt om zich nog meer op het tennis te storten.

Geen Proximus League

Als 1B volgend seizoen nog bestaat, zal de competitie niet meer de Proximus League heten. In de huidige context verwacht de Pro League niet dat Belgacom dat engagement van ongeveer 200.000 euro per seizoen voortzet

