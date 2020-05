Productiehuis Geronimo bedenkt app om voetbalsfeer in stadion te krijgen Redactie

07 mei 2020

20u35

Bron: VTM NIEUWS 2

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoe krijg je sfeer in een leeg stadion? Productiehuis Geronimo zocht naar een antwoord en bedacht een app, die het geluid van voetbalfans in de woonkamer registreert en dat live naar verschillende delen in het stadion én de tv-uitzending stuurt. “Die geluiden worden naar een en dezelfde cloud gestuurd. Alle ongepaste geluiden worden uiteraard weggefilterd”, vertelt Gert-Jan De Smet van Geronimo. Enkele profclubs toonden reeds interesse in de applicatie. Fanbeleving next level.