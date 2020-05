Pro League wil meerderheid voor 1A met 16 en play-offs nummers 1 tot 4, Europees spelende clubs staan 1 keer 10% af van startgeld en marketpool Stephan Keygnaert

15 mei 2020

15 mei 2020

Om 16u deze namiddag is de kans reëel dat de Algemene Vergadering van de profclubs het finale voorstel van de werkgroep binnen de Pro League goedkeurt: het seizoen 2019-2020 wordt na 29 speeldagen in zijn totaliteit officieel erkend. Club Brugge is kampioen en Waasland-Beveren degradeert naar 1B.

De plaats van de Waaslanders wordt ingenomen door de winnaar van de dubbele testwedstrijd tussen OH Leuven en Beerschot, áls die wedstrijd nog kan georganiseerd en gespeeld worden. Er wordt naar verluidt een locatie in Duitsland onderzocht. Kan de partij niet plaatsvinden, dan stijgt Westerlo, als lijstaanvoerder in 1B.

Volgend seizoen zou 1A gewoon bestaan uit 16 clubs. Er komen in het seizoen 2020-2021 weldegelijk (ingekorte) play-offs om de titel tussen de nummers 1 tot en met 4 na de reguliere competitie – mét deling van de punten. De nummers 5 tot en met 8 spelen om het laatste Europa League-ticket. De zestiende degradeert. Daarnaast is er een akkoord opdat Europees spelende clubs eenmalig 10% zullen afstaan van het startgeld en de marketpool.

In 1B zou ook alles bij het oude blijven: 8 clubs, zijnde de verliezer van OHL-Beerschot, Waasland-Beveren, Westerlo, Lommel, Union, Deinze, RWDM en Seraing. Lierse Kempenzonen zou niet opkomen naar 1B.

Volgens het voorstel zou de sportieve daler ook sowieso moéten degraderen, ongeacht of er een club die boven hen geëindigd is geen licentie krijgt. Een voorbeeld: stel dat Moeskroen voor het seizoen 2020-2021 geen licentie had gekregen, dan zou Waasland-Beveren nu in 1A mogen blijven. In het nieuwe voorstel zouden beide ploegen moeten zakken. Dat principe blijft dan gehandhaafd tot een minimum aantal van 14 clubs wordt bereikt in Jupiler Pro League en 6 clubs in 1B.

De Pro League hoopt op 80% van de stemmen om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben.

