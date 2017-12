Pro League wil jeugdspelers beschermen en neemt beslissing over videoref DPB

16u04 8 Kos videoref hockey Jupiler Pro League De algemene vergadering van de Pro League heeft vanmiddag beslist dat er ook volgend seizoen nog gewerkt wordt met de Video Assistant Referee (VAR), en dat op àlle wedstrijden, als de International Football Association Board (IFAB) het licht definitief op groen zet. De Pro League neemt ook enkele initiatieven om de Belgische jeugdspelers te beschermen.

Ondanks alle kritiek op de videoref, zowel van clubs, als van scheidsrechters zelf, heeft de algemene vergadering van de Pro League beslist om volgend seizoen verder te gaan met de VAR. De clubs kregen de keuze om de videoref af te schaffen of te gebruiken in alle wedstrijden. Unaniem werd er beslist om volgend jaar op elke wedstrijd een videoref te voorzien. Dit jaar kreeg elke club in drie thuis- en drie uitwedstrijden een videoref.

De Belgische voetbalbond (KBVB) schreef zich net als onder andere Nederland en Duitsland in voor het VAR-pilootproject, dat de IFAB straks moet toelaten om te beslissen over de wereldwijde invoering van de videoref. Een onderzoeksteam onder leiding van professor Werner Helsen zal alle pilootprojecten vanuit een onafhankelijk wetenschappelijk standpunt analyseren. In de lente van 2018 wordt op basis van die bevindingen de knoop doorgehakt door de IFAB. De praktische invulling van het project met de videoref - alles centraliseren of een busje op elke match - ligt nog niet vast.

De Pro League kwam ook tot een principeakkoord om een aantal U21 ploegen vanaf het seizoen 2019-2020 in de eerste amateurreeks onder te brengen. Hoe dat in de praktijk moet gebeuren, zal de komende weken en maanden duidelijk worden. De concrete uitwerking, zoals het aantal niet-U21 spelers op het wedstrijdblad, moet er wel komen voor het einde van het seizoen. Sowieso zullen U21 ploegen niet kunnen promoveren naar 1B. In de volgende jaren zullen meer en meer beloftenploegen in het amateurvoetbal uitkomen, ook in de lagere reeksen.

Om de veelvuldige transfers van jeugdspelers tegen te gaan, hebben alle profploegen een gentlemen's agreement gesloten om vanaf 1 januari geen spelers meer gaan weg te plukken bij elkaar. Vorig jaar gebeurden er ongeveer 300 jeugdtransfers tussen de eersteklassers, in Nederland waren dat er maar 50. Dergelijke transfers, waar vaak heel wat geld mee gemoeid gaat, zijn vaak niet goed voor de ontwikkeling van de spelers, aldus de Pro League. Bovendien zullen ook amateurclubs nu een opleidingsvergoeding krijgen als ze een jeugdspeler verliezen aan een profclub.

