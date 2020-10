Pro League-voorzitter Croonen voor aanvang van cruciale dag met enkele hete hangijzers: “Of ik ter discussie sta? Dat zullen we zien”

07 oktober 2020

12u03 2 Jupiler Pro League Wordt de degradatieformule herzien? Hoe ziet de toekomst van Pierre François eruit? Wat met Peter Croonen? Voor het eerst sinds eind juli komt de Raad van Bestuur van de Pro League samen. Met een aantal heikele agendapunten. Bij de start van een belangrijke vergaderdag stond voorzitter Peter Croonen ons heel even te woord: “Het voorstel van de BeNeLeague wordt hier vandaag voorgesteld. Dit zijn altijd belangrijke vergaderingen.”

Drukke dag voor de leden van de Pro League. In Brussel staat er eerst een Raad van Bestuur op het programma, gevolgd door een Algemene Vergadering. Het is de eerste keer dat er wordt samengezeten sinds de competitiestart begin augustus. Het zal er naar alle waarschijnlijkheid pittig aan toegaan.

Wat staat er op de agenda straks? Wel, verrassend genoeg: de kleine clubs willen opnieuw praten over... het competitieformat. In concreto over de degradatieformule. Dit seizoen zakt het nummer laatst en speelt de voorlaatste barrages. Vanaf volgend seizoen zouden er drie rechtstreekse dalers zijn. Dat is (nog steeds) niet naar de zin van de K11. Zij willen de formule van het huidige seizoen nog een extra jaar doortrekken, met corona als belangrijkste argument.

Ook het voorzitterschap van Peter Croonen zal straks ter sprake komen. Een aantal K11-clubs dringt aan op een onafhankelijke voorzitter. Niet gelieerd aan een club, wat bij de Genk-voorzitter wel het geval is. De vrees is dat er grote clubs zich daarbij gaan aansluiten – quid Club Brugge? Croonen zelf heeft in augustus al aangegeven dat hij “met plezier afstand zou nemen, mocht blijken dat een onafhankelijke voorzitter nodig is”. Is dat écht zo?

Voorts is de vraag wat er gaat gebeuren met het mandaat van Pierre François. Dat loopt af op 30 juni 2021. De CEO zelf – hij wordt 65 jaar – wil graag voor twee jaar verlengen. Hij voelt zich thuis binnen de Pro League, heeft een aantal dossiers tot een goed einde gebracht. Denk aan de opwaardering van het voetbalcontract, de heropstart van de competitie en de herintrede van de fans in onze competitie. Symbooldossiers waar hij zich voor op de borst klopt.

Maar het draagvlak voor een verlenging van twee jaar lijkt klein. Vooral bij een aantal Vlaamse clubs is er geen eensgezindheid. Zij willen liever vroeg dan laat een opvolger. Zij zijn de imagoschade niet vergeten na afloop van de competitie door de coronacrisis. De rechts­zaken waren legio, de interne druk groot. Daar kwam het Belgische voetbal niet goed uit. In Wallonië speelt die discussie vooralsnog niet.

Tussenoplossing?

Een tussenoplossing kan ook een optie zijn. Dan zou François één jaar langer aan boord blijven, waarna hij zelf zijn opvolger kan kiezen én opleiden. Dat moet iemand zijn die juridisch inhoudelijk sterk genoeg is, die over genoeg dossierkennis beschikt. Er zal alleszins over gesproken worden straks. De uitkomst is onzeker.

Studie BeNeLeague

Een aantal kleine K11-clubs willen ook nog debatteren over het meervoudig stemrecht. Het is maar de vraag of de G5 daar zin in heeft. De haalbaarheid van de BeNeLeague – Deloitte komt de studie voorstellen – wordt eveneens besproken. En tot slot is er nog één lege stoel in de Raad van Bestuur.

Mehdi Bayat (Sporting Charleroi), Philippe Bormans (Union), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Alexandre Grosjean (Standard), Sven Jaecques (Antwerp), Michel Louwagie (Gent), Karel Van Eetvelt (Anderlecht) en Ronny Verhelst (KV Kortrijk) kregen begin juli de vereiste meerderheid en werden verkozen.

Mogelijks worden ze vervoegd door Vincent Goemaere (48). De voorzitter van Cercle Brugge zal zich kandidaat stellen. Hij profileerde zich de afgelopen maanden met betrekking tot het competitieformat. Ook Peter Willems van OH Leuven wil dat zitje graag bemachtigen . Volgens sommigen is hij zelfs de ‘favoriet’. Maar u weet hoe dat gaat... Afwachten.

