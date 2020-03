Pro League-voorzitter Croonen op de vraag of de play-offs worden afgeschaft: “Dat kan ik niet uitsluiten” KDW/DMM

12 maart 2020

11u40 2 Jupiler Pro League Geen supporters in de voetbalstadions dit weekend, geen amateurvoetbal en ook de bekerfinale uitgesteld. Wat dan met de play-offs? “Ik kan niet uitsluiten dat niet zullen plaatsvinden”, zegt Pro League-voorzitter Peter Croonen.

Gisteren liet de Pro League nog weten dat de slotspeeldag van de Jupiler Pro League dit weekend nog gewoon met publiek kon doorgaan, maar nog geen 24 uur later ziet de situatie er helemaal anders uit. Alle wedstrijden in 1A vinden achter gesloten deuren plaats. Ook voor de titelfinale in 1B zullen er geen supporters in het stadion zitten. De bekerfinale wordt uitgesteld naar een latere, nog nader te bepalen datum.

De draconische maatregelen vanuit het buitenland treden dus ook in werking in ons voetbal. Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, geeft tekst en uitleg aan onze redactie. “Dit is de meest logische beslissing. Zeker als je de evoluties van de laatste dagen bekijkt. Dit is de enige juiste keuze in het kader van de volksgezondheid. Dit heeft weinig met druk vanuit het buitenalnd te maken. De realiteit is wat ze is”, aldus Croonen.

“Er is een opgroep geweest om sociale afstand te respecteren, dan is het niet verstandig om grote evenementen te organiseren. Dit is geen leuk moment voor het voetbal in het weekend, maar het is minder belangrijk dan de volksgezondheid. We hopen dat we met deze maatregeln de curve voldoende onder controle kunnen houden om eventueel op een andere manier verder te gaan met de competitie.”

Bij nader overleg is het gewoon beter om die risico’s niet te nemen en supporters en hun dierbaren te beschermen. Peter Croonen

Na de slotspeeldag volgen twee weken zonder competitievoetbal, daarna zouden de play-offs op het programma komen. “Of we de play-offs gaan afschaffen? Dat kan ik niet uitsluiten. Uiteraard is dat een beslissing die een grote financiële impact heeft op de clubs. Het gaat over 10 wedstrijden, maar ook daar primeert de volksgezondheid.”

Croonen voelde de beslissing om de slotspeeldag van de Jupiler Pro League zonder publiek aan te vatten vanochtend al aankomen. “Er zijn relatief recent nieuwe richtlijnen vanuit de overheid gekomen. Wij hebben met veel mensen gesproken. Daar zijn een aantal compromisinitiatieven uitgekomen. Bij nader overleg is het gewoon beter om die risico’s niet te nemen en supporters en hun dierbaren te beschermen.”

“Dit verbaast me dus niet, ik vind het zelfs een goeie beslissing en ik ben er blij mee. We zijn geen experten in de materie, maar ik vermoed dat deze trend zich verder zal zetten. Wetende dat onze matchen zondag worden gespeeld, hebben wij tijd genomen om dit alles rustig te bestuderen. Vandaag is dan ook een goeie beslissing genomen.”

Beluister hier het volledige telefoongesprek met Peter Croonen: