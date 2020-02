Pro League-voorzitter Croonen: “Gent en Antwerp hebben gekozen om niet in de solidariteit te stappen” NVK

12 februari 2020

16u37 0 Voetbal Nieuw obstakel in de onderhandelingen om het mediacontract van de Jupiler Pro League. De tv-rechten worden aan Eleven Sports uitgedeeld, maar Antwerp en AA Gent zijn niet akkoord met de verdeelsleutel. “We zijn ver geraakt. Alleen niet tot op het einde”, aldus Pro League-voorzitter Peter Croonen.

De Pro League heeft beslist het voetbalcontract toe te kennen aan Eleven Sports, maar Antwerp en AA Gent dreigen ermee hun rechten individueel te verkopen. Dat was de uitkomst van de algemene vergadering van de Pro League vandaag. Alles leek de goede kant uit te gaan. Alleen moesten de clubs het nog unaniem eens geraken over de verdeelsleutel van die 103 miljoen. Zoals verwacht bood Antwerp – dat officieus een topclub is, maar als lid van de K11 enkele miljoenen minder zou krijgen dan de andere G5-clubs – redelijk wat weerstand. Maar verrassend genoeg was ook AA Gent het niet eens met de verdeling van de gelden.

“Ik denk dat wij – wat de tenderresultaten betreft – een historisch resultaat hebben bereikt”, reageert Pro League-voorzitter Peter Croonen. “We zitten boven de honderd miljoen. We hebben voor de eerste keer het vrouwenvoetbal betrokken in de biedingen. Dat zou ook een historische stap zijn. We dachten in een moeilijk proces in verschillende etappes een akkoord te bereiken. Waarbij vandaag nog een paar laatste correcties zijn aangebracht in de verdeelsleutel. Daarna in drie rondes gestemd. Ronde één: aan wie wijzen we toe. Twee: is er een akkoord over verdeelsleutel? Drie: wie is akkoord om op basis van die eerste twee factoren collectief te verkopen?”

Ik kan hier als voorzitter van de Pro League niet gelukkig mee zijn.” Peter Croonen

“Gent en Antwerp hebben gekozen om niet in de solidariteit te stappen”, noemt Croonen een kat een kat. “Dat betekent dat we de rechten niet collectief kunnen toewijzen. We zijn ver geraakt. Alleen niet tot op het einde. We bekijken nu wat we verder kunnen doen om alsnog tot een collectieve toewijzing te komen. Of een toewijzing met 22 clubs. Dat moeten we juridisch nagaan. We proberen om met de twee clubs unanimiteit te verkrijgen. Ik betreur enorm dat we er niet in geslaagd zijn dit historisch moment te pakken met 24 clubs.”

Licentietechnisch kunnen er problemen komen volgens Croonen. “Met welke budgetten werk je naar volgend seizoen toe als clubs? Voor veel clubs is dit een heel groot probleem. Hoe kan de licentiemanager oordelen over de licenties, als de clubs nog niet zeker zijn van een zeer belangrijke som geld? Er zijn ploegen die riskeren een hoge prijs te betalen, de clubs die het sowieso niet makkelijk hebben. Er zijn ook clubs die het kunnen dragen om met uitgestelde tv-rechten te overleven. Hoe dan ook kan ik hier als voorzitter van de Pro League niet gelukkig mee zijn.”