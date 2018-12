Pro League stemt maandag over makelaars NVK

15 december 2018

08u46 0 Jupiler Pro League Maandag vinden de langverwachte Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de Pro League plaats. Het belangrijkste punt op de agenda: het Expert Panel zal zijn eerste aanbevelingen doen. Die zullen hoofdzakelijk over de makelaarsproblematiek gaan.

De afgelopen weken hebben de leden van het Expert Panel (Pro League-CEO Pierre François, ex-politicus Melchior Wathelet en Barcelona-advocaat Wouter Lambrecht) verschillende vergaderingen gehad met alle stakeholders. Eerder deze week zaten ook de makelaars samen met het trio. Het gesprek zou in een constructieve sfeer afgewerkt zijn. Over de meest elementaire kwesties bestond er zelfs overwegend eensgezindheid. De aanbevelingen van het Expert Panel zullen breed gaan. Een thema dat zeker op het programma staat is transparantie, zowel van de clubs als de makelaars. Daarnaast beseft het voetbal dat er meer rechtszekerheid moet komen voor makelaars, die bindende contracten moeten kunnen afsluiten met spelers. Een ander voorstel zal wellicht zijn dat de spelregels tussen makelaars en clubs moeten opgenomen worden in het bondsreglement (in de licentievoorwaarden?). Tijdens de vergadering zullen de clubs al stemmen over de maatregelen die het snelst in te voeren zijn.

Vragen bij videoref

Verder staan ook de timing van de competitiestart van volgend seizoen en het functioneren van de videoref - onder meer de vraagtekens die er bestaan over het gebruik van een digitale lijn bij buitenspelfases - op de planning.