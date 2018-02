Pro League stelt vijf competitieformules voor aan profclubs LPB

21 februari 2018

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Een mogelijke competitiehervorming, dat agendapunt beheerste vanmiddag de vergadering van de Pro League in het Parket Hotel in Diegem. Vijf competitieformats werden aan de 24 profclubs in een nota voorgelegd. Wij vatten ze voor u samen.

1. Klassieke competitie met 20 ploegen

Een klassieke formule met 20 ploegen verlost iedereen van de ingewikkelde (en oersaaie) play-off 2. Ook play-off 1 is dan meteen verleden tijd. Het aantal speeldagen zou in dit format teruggebracht worden van 40 naar 38. Toch is het management van de Pro League a priori geen voorstander van dit concept. "Dit heeft onvermijdelijk een verlies van vier leden van de Pro League tot gevolg", klinkt het. "Deze vier clubs verliezen per definitie hun statuut als profclub en moeten bijgevolg een plek vinden in de eerste klasse amateurs."

2. Klassieke competitie met 16 ploegen

Een competitieformule met 16 ploegen heeft een gevoelige daling van het aantal speeldagen tot gevolg, van 40 naar 30. Ook in dit concept zijn er geen play-offs meer. De Pro League stelt zich wel vragen bij de drastische daling van het aantal speeldagen. "De interesse van (toekomstige) rechtenhouders blijft grotendeels bestaan, welke ook de competitieformule is. Dat wil niet zeggen dat er op éénzelfde bedrag kan gerekend worden, zeker niet indien het, zoals hier het geval is, om een daling van 25 procent (van het aantal speeldagen, red.) gaat. Bovendien hebben verschillende clubs reeds onderstreept dat hun rentabiliteit in belangrijke mate afhankelijk is van de organisatie van een voldoende aantal wedstrijden."

Omdat er geen play-offs meer zijn, loopt de Proximus League in dit geval begin maart, na amper 28 speeldagen, al op zijn einde.

3. Behoud van de huidige competitieformule

Het management van de Pro League voert de huidige competitieformule niet af, maar laat de deur wel open voor de schrapping van de puntenhalvering. "Het behoud van de huidige competitieformule heeft als voordeel dat er verder gegaan wordt met een formule die men zich de voorbije negen jaar eigen heeft kunnen maken", luidt het. "De vraag of een puntendeling bij aanvang van play-off 1 nodig is, blijft open. We onthouden hierbij dat, sinds het begin van deze formule, de puntendeling slechts in twee seizoenen doorslaggevend bleek te zijn en dat de volgorde van de eerste zes clubs er de voorbije twee seizoenen niet anders zou uitgezien hebben zonder deze halvering van de punten.

4. Competitieformule mét play-offs en 14 clubs

Het management van de Pro League lijkt de voorkeur te geven aan een competitie met 14 clubs in de Jupiler Pro League en 10 clubs in de Proximus League. In het overgangsjaar zouden er dan wel drie degradanten zijn in 1A, in plaats van één. Daarvoor voorziet de Pro League een 'dalersvergoeding' van drie miljoen euro (per club) en het eenmalig optrekken van de tv-gelden voor de Proximus League.

De reguliere competitie in 1A zou 26 speeldagen tellen. Play-off 1 met 6 clubs zou, zoals vandaag, 10 speeldagen tellen, hetgeen voor deze 6 clubs een totaal van 36 speeldagen maakt. Nummer 7 tot 14 zou deelnemen aan play-off 2. Er zou maar één poule zijn, de laatste in het klassement van play-off 2 zou degraderen naar de Proximus League.

5. Competitie 3x8 - 2x12

Tenslotte ligt ook een compleet nieuwe formule op tafel waarbij de opdeling tussen 1A en 1B verdwijnt. De Pro League denkt aan een formule waarbij de 24 profclubs opgedeeld worden in drie reeksen van acht en er nadien play-offs gespeeld worden in twee reeksen van twaalf. De 24 clubs spelen een identiek aantal wedstrijden: 36. "Deze hervorming heeft echter een afschaffing van de Proximus League tot gevolg (en dus de uitzendrechten en namingrechten die haar toebehoren) en vereist een complete herziening van het herverdelingsmodel van de tv-rechten", luidt het bij de Pro League. "Daarnaast wijzen wij ook naar een ander mogelijk nadeel van deze formule : de indeling in 2 of 3 groepen bij aanvang van het seizoen heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de middelste clubs van de huidige Jupiler Pro League geen garantie meer zullen hebben dat zij thuis tegen de Belgische topclubs zullen spelen."