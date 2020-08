Pro League stelt aangepaste kalender voor: Club opent nog steeds tegen Charleroi, Anderlecht begint (normaal) op het veld van KV Mechelen TLB/GVS

01 augustus 2020

17u58 20 Jupiler Pro League De Pro League heeft de herwerkte kalender voor de Jupiler Pro League voorgesteld. Er was een De Pro League heeft de herwerkte kalender voor de Jupiler Pro League voorgesteld. Er was een aanpassing van de kalender nodig na de beslissing om de komende twee seizoenen met achttien ploegen te spelen in 1A (en met acht in 1B). Landskampioen Club Brugge opent de competitie nog steeds op 8 augustus tegen Charleroi, Antwerp ontvangt dan Moeskroen en Anderlecht begint er een dag later aan op het veld van KV Mechelen. Of toch niet?

Het blijft namelijk afwachten wat er met de wedstrijden in de provincie Antwerpen zal gebeuren de komende vier weken. Tot nader order is er zeker tot september een wedstrijdverbod in Antwerpen en zullen Antwerp, KV Mechelen en Beerschot dus geen matchen mogen spelen op eigen veld. Het is nog wachten op het advies van de federale expertengroep Celeval.

De tijd dringt, maar voor de huidige kalender werd er dus van uitgegaan dat er een uitzondering zal komen voor de profploegen op Antwerps grondgebied. “Het spreekt voor zich dat de speelmomenten van deze wedstrijden onder voorbehoud zijn van lokale COVID-19 maatregelen”, meldt de Pro League. “De Pro League blijft inzetten op constructief overleg met de relevante overheden om de beroepsuitoefening voor haar clubs te vrijwaren.”

Behalve Club Brugge-Charleroi worden op 8 augustus ook Standard-Cercle (19u) en Antwerp-Moeskroen (19u). De dag erna volgen STVV-AA Gent (13u30), Zulte Waregem-KRC Genk (16u), KV Mechelen-Anderlecht (18u15) en KV Kortrijk-Waasland-Beveren (20u45). Op maandagavond 10/08 worden nog twee wedstrijden gespeeld: OH Leuven-Eupen (19u) en KV Oostende-Beerschot (19u).

18 clubs en mini-play-offs

De komende twee seizoenen spelen telkens 18 clubs in 1A. De Algemene Vergadering van de Pro League besliste vrijdag dat Oud-Heverlee Leuven en Beerschot, die morgen nog de terugmatch van de promotiefinale spelen, dit seizoen alle twee in 1A spelen, net als Waasland-Beveren. In 2022 zijn er drie dalers om opnieuw aan 16 clubs in de Jupiler Pro League te geraken voor het seizoen 2022-2023.

Met 18 clubs in 1A spelen de eerste vier de ‘Champions Play-off’ voor de titel en de belangrijkste Europese tickets. De nummers vijf tot acht spelen de ‘Europa League Play-off’ voor het laatste Europa League-ticket. Volgend seizoen degradeert de rode lantaarn, de voorlaatste speelt barragematchen tegen de nummer twee van 1B.

De eerste twee speeldagen:

