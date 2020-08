Pro League stelt aangepaste kalender voor: Club opent nog steeds tegen Charleroi, Anderlecht begint (normaal) op het veld van KV Mechelen

Jupiler Pro League

De Pro League heeft de herwerkte kalender voor de Jupiler Pro League voorgesteld. Er was een hertekening van de kalender nodig na de beslissing om de komende twee seizoenen met achttien ploegen te spelen in 1A (en met acht in 1B). Landskampioen Club Brugge opent de competitie nog steeds op 8 augustus tegen Charleroi, Antwerp ontvangt dan Moeskroen en Anderlecht begint er een dag later aan op het veld van KV Mechelen. Of toch niet?