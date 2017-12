Pro League nodigt clubvoorzitters uit voor 'taboeloos' gesprek over competitieformat

Bron: Belga 1 Photo News Pierre François, CEO van de Pro League. Jupiler Pro League Met het volgende tv-contract in het achterhoofd organiseert de Pro League op 21 februari 2018 een bijeenkomst in het Belgian Football Center in Tubeke. Daar kunnen alle 24 profclubs hun ongezouten mening geven over de competitieformules van de Jupiler Pro League (1A) en de Proximus League (1B).

Ter voorbereiding van het volgende tv-contract - het huidige loopt af na het seizoen 2019-2020 - organiseert de Pro League een colloquium waarop alle 24 clubvoorzitters en ook de leden van de Raad van Bestuur van de Pro League uitgenodigd zijn. Het centrale thema: de competitieformats van de Jupiler Pro League en de Pro League.

"We willen in de best mogelijke omstandigheden de onderhandelingen voor het volgende tv-contract kunnen voeren. Daarvoor moeten we eerst nadenken over het voetbal, de competities en dus de formats. Met dat in het achterhoofd hebben we op 21 februari 2018 een bijeenkomst gepland om het daarover te hebben", bevestigt Pierre François, CEO van de Pro League. "Van die dag wil ik gebruik maken om zonder taboe te kijken wat er mogelijk is. Daarnaast wil ik naar elke clubvertegenwoordiger luisteren: wat is hun visie, welke problemen hebben zij met het huidige format, hoe zouden zij het willen verbeteren?"

"Het idee is niet om meteen een akkoord te vinden over het format voor het volgende tv-contract. Ik ben vragende partij om snel tot een beslissing te komen, maar het lijkt me al heel wat als we voor het einde van het seizoen tot gemeenschappelijke raakvlakken of eventueel zelfs een principe-akkoord kunnen komen. Sinds ik CEO ben van de Pro League, zijn we erin geslaagd om de traditionele struikelblokken te omzeilen. Ik constateer dat we sinds mei 2015, toen Roger Vanden Stock als voorzitter en ik als CEO het roer overnamen, al heel wat werkpunten hebben gerealiseerd. Heel recent hebben we de politiek van de jeugdopleidingen van onze clubs aangepakt. Ook de realisatie van de semiprofessionalisering van de arbitrage, de introductie van de videoref, het afronden van het tv-contract zijn lastige dossiers die we samen tot een goed einde hebben gebracht. Ook dit dossier wil ik met hetzelfde rendement afwerken."