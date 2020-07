Pro League maakt kalender voor 1A bekend: Club start tegen Charleroi, Anderlecht opent op veld van STVV en meteen match op maandag DMM/TLB

08 juli 2020

13u12 16 Jupiler Pro League Club Brugge-Charleroi wordt de eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Moment van afspraak: zaterdag 8 augustus om 16u30. Een dag later trekt Anderlecht naar STVV en is er nog de topper tussen Antwerp en Gent. Op de eerste speeldag wordt er meteen ook op maandag gespeeld. Moeskroen ontvangt dan Beerschot of OH Leuven, de ploegen die nog een barrageduel spelen om promotie.



‘t Werd een flinke puzzel voor kalendermanager Nils Van Branteghem en co. Er moest rekening gehouden met 198 restricties. Het ging dan onder meer het feit dat matchen in de Jupiler Pro League niet gelijktijdig mogen worden gespeeld met de matchen in de Champions League. “Dat is ook meteen de reden waarom er niet op vrijdag wordt gestart, maar wel op zaterdag 8 augustus. Club Brugge en Charleroi bijten dan de spits af om 16u30”, aldus Van Branteghem. Ook bij andere speeldagen worden vooraf voorziene tijdstippen aangepast om niet te overlappen met de Champions League.

De 1A-clubs mochten een lijst doorgeven van drie tegenstanders die ze liever niet zonder publiek zouden treffen. “Elke ploeg haalde Club Brugge en Anderlecht aan. Daarom hebben we ook clubs moeten teleurstellen. Maar we hebben naar een evenwicht proberen te zoeken”, zei Van Branteghem. De kalendermanager bevestigde ook dat er zeker opnieuw kerstvoetbal komt én dat op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie de duels niet meer gelijktijdig moeten worden gespeeld. “Dat is enkel op de laatste speeldag nog het geval.”

Ook de kalender voor 1B werd overigens voorgesteld. Daar begint de competitie twee weken later, op vrijdagavond 21 augustus met een thuismatch voor OHL of Beerschot. De ploeg die niet weet te promoveren, neemt het dan op tegen Seraing.

De eerste speeldag in 1A:

Club Brugge: “We willen onze fans trots maken, waar ze de match ook zullen volgen”

Roel Vaeyens, Chief Sports Officer bij Club Brugge, kon de openingswedstrijd ook wel smaken. “Al verdenk ik er kalendermanager Nils Van Brantegem er wel van dat hij al meteen een Play-Off 1-sfeertje wilde creëren. Voor ons wordt het alleszins een erg moeilijke seizoensstart. Je mag immers niet vergeten dat we een week eerder ook al de voor ons enorm belangrijke bekerfinale tegen Antwerp spelen. Maar dit Club Brugge kan dat aan. We starten het seizoen opnieuw erg ambitieus. We willen proberen onze prestaties van vorig seizoen te herhalen en Europees misschien nog een tikje beter proberen te doen.”

Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat wilde na de presentatie niet spreken van een voor- of een nadeel. “Winnen zonder publiek in het Jan Breydelstadion is natuurlijk ook minder mooi”, zei hij met een knipoog. “Maar we zijn, als Charleroi zijnde, al heel blij dat deze wedstrijd tegenwoordig als een topwedstrijd wordt gecatalogeerd. Dat toont onze vooruitgang in het Belgisch voetbal. En eerlijk gezegd: ik zou liever in Brugge gaan verliezen mét publiek dan daar te gaan winnen zonder publiek. Betekent dat we coronavirus verslagen hebben.”



Speeldag 2 tot en met 5:

Enkele toppers op een rijtje:

