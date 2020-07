Pro League lanceert nieuwe huisstijl en wil ‘sterk merk’ worden: “Synoniem voor voetbal en passie” Niels Vleminckx

01 juli 2020

“Die baseline ademt waar we als Pro League voor willen staan”, aldus Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “De passie en de liefde voor onze ploegen, de sfeer op de tribunes, de intensiteit op het veld, de camaraderie in de tribunes, de zetel of op café. We brengen de fans dichter bij de clubs en de clubs dichter bij de fans, ook via de samenwerking met onze nieuwe mediapartner Eleven Sports. De Pro League moet een sterk merk worden, synoniem voor voetbal en passie.”

Kijk hier naar de nieuwe website van de Pro League.