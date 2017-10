Pro League kan clubs voortaan forfaitscore opleggen bij stilgelegde wedstrijden PL

Bron: Belga 0 Photo News Een beeld uit de stilgelegde Charleroi - Standard van vorig seizoen. Jupiler Pro League De Belgische voetbalbond (KBVB) zal profclubs voortaan ook sportief kunnen bestraffen wanneer een competitiewedstrijd door het toedoen van supporters definitief stilgelegd moet worden. De raad van bestuur en de algemene vergadering van de Pro League keurden vandaag een nieuw reglement goed waarin nu ook puntenaftrek opgenomen wordt.

Indien het gedrag van één supportersgroep leidt tot de definitieve stillegging van een wedstrijd, verliest de club van de verantwoordelijke fans de match met forfaitscore. Daarnaast riskeren clubs ook een boete en een wedstrijd achter gesloten deuren, al dan niet voorwaardelijk. Indien beide supporterclans aan de basis liggen van de gestaakte match, zullen beide clubs daarvoor gesanctioneerd worden. Zowel de thuisploeg als de bezoekende club verliest in dat geval sowieso twee punten. Er kan ook nog een bijkomend punt met uitstel afgetrokken worden, afhankelijk van de zwaarwichtigheid van de feiten. De juridische commissie van de KBVB zal de nieuwe regel de komende weken opnemen in het bondsreglement.

De maatregel komt er naar aanleiding van de disciplinaire soap tussen Standard en Charleroi van vorig seizoen. Op 4 december 2016 werd hun onderlinge derby op Mambourg definitief stilgelegd, nadat de supporters van beide clubs projectielen op het veld hadden gegooid. In het bondsreglement was geen duidelijke procedure opgenomen in geval van gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor beide clubs de zwartepiet naar elkaar doorspeelden. Uiteindelijk maakte het Belgisch Artibragehof voor de Sport (BAS) 2,5 maanden na de feiten een einde aan de vaudeville.



"De Pro League herhaalt dat het voetbal niet als alibi kan dienen voor zij die door hun daden schade berokkenen aan de clubs. Door deze acties zullen aan de clubs strenge sportieve sancties worden opgelegd", verklaarde de Pro League in een persbericht. De sancties komen bovenop het interne reglement van de Pro League, die een automatische 'vergoeding' van 50.000 euro int wanneer een wedstrijd definitief is gestaakt. In het kader van de Voetbalwet kunnen geïdentificeerde supporters ook nog steeds een individueel stadionverbod krijgen.