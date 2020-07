Pro League en KBVB reageren op beslissing rechtbank: “We nemen akte van de uitspraak” Redactie

30 juli 2020

17u17 3 Jupiler Pro League De Pro League en de Belgische voetbalbond (KBVB) hebben voor het eerst gereageerd op de beslissing van de ondernemingsrechtbank van Dendermonde, De Pro League en de Belgische voetbalbond (KBVB) hebben voor het eerst gereageerd op de beslissing van de ondernemingsrechtbank van Dendermonde, die Waasland-Beveren gelijk gaf in de kortgedingprocedure die de club had aangespannen. Morgen volgt de - in principe doorslaggevende - Algemene Vergadering.



“De KBVB en de Pro League nemen akte van de uitspraak van de ondernemingsrechtbank van Dendermonde in het kortgeding ingeleid door KVRS Waasland-Sportkring Beveren vzw”, klinkt het in een communiqué.

“De Pro League bevestigt, zoals reeds aangegeven tijdens de zitting en conform de beslissing van de kortgedingrechter, dat de kalender voor het profvoetbal voor het seizoen 2020-2021 op dit ogenblik zonder gevolg is. Zoals reeds voorzien wordt morgen tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League de beslissing met betrekking tot de sportieve gevolgen van de beëindiging van de competitie in 1A en 1B behandeld.”

Eerder op de dag had de ondernemingsrechtbank van Dendermonde de Wase club gelijk gegeven in de kortgedingprocedure die de club had aangespannen tegen de Pro League. Waasland-Beveren had klacht ingediend omdat het niet was opgenomen in de kalender voor het seizoen 2020-2021. Omdat de club zeker tot morgen (de dag van de Algemene Vergadering van de Pro League) officieel in 1A zit, had het opgenomen moeten worden in die kalender, oordeelde de rechtbank. De kalender - ervan uitgaande dat er volgend seizoen met 16 gespeeld zou worden - werd op 8 juli al voorgesteld.

De ondernemingsrechtbank legde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League ook een dwangsom van 2,5 miljoen euro per match op, omdat ze eerder een dwangsom van een half miljoen “eenvoudigweg” betaalden om een dwangmaatregel van een kortgedingrechter te negeren. Volgens de rechter getuigt dat van een “laakbaar gebrek aan respect voor de rechtstaat”.

