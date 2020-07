Pro League bestudeert compensatie voor voetbalfans, maar alle matchen achter gesloten deuren gratis aanbieden is brug te ver Redactie

29 juli 2020

12u01

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League De Pro League bekijkt de mogelijkheden om Belgische voetbalfans te compenseren nu zij minstens in de maand augustus hun favoriete club niet in het stadion kunnen aanmoedigen. Zo reageert de vereniging van profclubs woensdag op de vraag van Belgian Supporters om de voetbalwedstrijden gratis toegankelijk te maken op televisie.

Omdat het coronavirus aan kracht wint en de Pro League niet wil dat elke club er een andere regeling hanteert, werd beslist om minstens tot eind augustus geen supporters toe te laten voor de wedstrijden in 1A en 1B. De Pro League drukt fans op het hart om niet samen te komen om in groep de matchen te volgen, maar om gewoon thuis naar de duels te kijken.

De vzw Belgian Supporters, het overkoepelend orgaan van alle Belgische supportersverenigingen, kan zich vinden in die beslissing, maar vroeg ook een geste van de Pro League en de rechtenhouders. “We vragen jullie om de maatschappelijke rol op te nemen en live wedstrijden gratis toegankelijk te maken voor supporters zolang de stadions gesloten zijn voor publiek”, aldus voorzitter Eddy Janssis, die onder meer aanstipte dat ook de fans het heel wat minder breed hebben door de pandemie.

In een reactie zegt de Pro League “verschillende vormen van compensatie” te bespreken, maar alle wedstrijden achter gesloten deuren gratis aanbieden, is een brug te ver. Daarmee zou het profvoetbal zijn verdienmodel - het mediacontract levert de profclubs jaarlijks ruim 100 miljoen euro op - ondergraven, klinkt het. Hoe die tegemoetkoming er dan moet uitzien, is op dit moment niet duidelijk.

Of de supporters die een abonnement aanschaften op een compensatie van hun club kunnen rekenen, hangt overigens volledig van de club zelf af. De Pro League is niet van plan daaromtrent richtlijnen uit te schrijven. “De clubs hebben de vrijheid om dat zelf te bepalen”, klinkt het.

