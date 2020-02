Pro League bereikt geen overeenkomst over mediacontract: ruzie tussen G5 en de rest omdat topclubs extra 20 miljoen opeisen Kjell Doms

08 februari 2020

07u51 30 Jupiler Pro League De G5 en de K11, plus de clubs uit 1B liggen op ramkoers. Het nieuwe voetbalcontract is 103 miljoen euro waard, een historisch hoog bedrag. Maar de verdeelsleutel in het voordeel van de grote clubs zorgt voor wrevel en frustraties bij de kleintjes.

Het had een historische dag kunnen worden voor het Belgische voetbal. De televisierechten, die van 2020 tot 2025 zouden lopen, kunnen 103 miljoen euro in het laatje brengen. Zowel Eleven Sports Network als de telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO kwamen gisteren hun plannen voorstellen in het Parker Hotel in Diegem. Een geweldige - financiële stap - vooruit voor de Pro League, maar wie denkt dat daarop de champagneflessen werden ontkurkt heeft het goed mis. Integendeel ze vlogen elkaar in de haren. De tweespalt tussen de G5 en de kleinere profclubs is compleet. De voorbije drie seizoenen bracht het tv-contract 82,5 miljoen op, in het nieuwe contract zou daar nog eens 20,5 miljoen bijkomen. Dat zou het totaal op 103 miljoen brengen. De G5 wil dat die meerwaarde integraal naar hen door vloeit. Gebeurt dat niet, dan dreigen de grote clubs ermee om de tv-rechten individueel te verkopen. Dat zorgt voor angst en wrevel bij de rest van de 19 Belgische profclubs.

Verdeelsleutel

Tijdens de onderhandelingen stelden zij een eerste verdeelsleutel van 70% voor de G5 en 30% voor de kleintjes voor op die meerwaarde van 20,5 miljoen. Dat werd door de G5 onmiddellijk van tafel geveegd. Na een korte onderbreking volgde een nieuw voorstel van de kleintjes, 80% - 20%. In concreto, zou dat betekenen dat de G5 nog eens 16,4 miljoen onder mekaar kunnen verdelen, terwijl de K11 en de ploegen uit 1B het samen moeten stellen met 4,1 miljoen. Ook dat volstond niet voor de G5. Zij zijn van mening dat zij die meerwaarde hebben gecreëerd en dus ook recht hebben op de vruchten ervan. Waarop er duchtig over en weer werd gescholden.

Over wie het laken als rechtenhouder naar zich zou toetrekken, was er (haast) geen gebakkelei: Eleven Sports Network houdt de koord. Een akkoord over een toewijzing aan de betaalzender met Antwerpen als uitvalsbasis zit op de goede weg. Met uitzondering van een enkele club zijn de leden van de Pro League het eens met de toewijzing. Wordt de deal gefinaliseerd, heeft Eleven Sports Network het exclusieve uitzendrecht voor de rechtstreekse wedstrijdverslaggeving beet. Bedoeling is dat Eleven vervolgens met zoveel mogelijk operatoren (Telenet, Proximus, VOO, Scarlet, Orange en Telesat) een overeenkomst sluit om de matchen live aan te bieden.

Magische barrière

Zover is het nog niet, want de ruzie voor de verdeling van de centen loopt hoog op. Pierre François, de CEO van de Pro League, reageerde geïrriteerd. “Er is nog geen akkoord”, zei hij vrijdag om 19 uur. Op dat moment hadden Anderlecht-voorzitter Marc Coucke en het AA Gent-topduo Ivan De Witte-Michel Louwagie de onderhandelingstafel al verlaten. Zij haastten zich naar de Ghelamco Arena.

“We gaan door de magische barrière van de 100 miljoen, dit is een uniek aanbod. Maar een akkoord is er niet omdat er onenigheid is over de verdeelsleutel. En zonder een duidelijke verdeelsleutel kunnen wij de nieuwe tv-rechten niet toekennen. Soms heb ik het gevoel dat het voor de clubs steeds moeilijker wordt om het algemene belang boven het eigenbelang te stellen”, vervolgde François. “Rekening houdend met de aanbiedingen die we ontvangen hebben, vind ik dat erg jammer. Ik hoop dat ik op 21 februari minder pessimistisch zal klinken als vandaag.”

François was zichtbaar gefrustreerd en schakelde nadien nog een versnelling hoger. Vooral Pro League-voorzitter Peter Croonen moest het ontgelden. “Wat ik altijd aan zijn voorganger Roger Vanden Stock heb bewonderd, is het enthousiasme waarmee hij het belang van álle clubs vooropstelde in de onderhandelingen. Dat is iets wat ik vandaag jammer genoeg heb gemist bij voorzitter Peter Croonen.”

François verwijt Croonen vooral dat hij als voorzitter van RC Genk denkt en niet als preses van de Pro League. Geconfronteerd met de woorden van François reageerde Croonen sereen, diplomatisch en respectvol. “Ik laat die uitspraken voor de rekening van Pierre François. Er is op dit moment nog geen akkoord, maar we hebben vorderingen gemaakt. En we zullen er samen uitkomen.”

Na de urenlange vergadering waarin de gemoederen fel verhit raakten, bleven nog een klein aantal mensen achter voor een nabespreking. Met onder meer Peter Croonen en RC Genk-CEO Erik Gerits, Standard-CEO Alexandre Grosjean, KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns en Charleroi-CEO Mehdi Bayat. Zij beseffen dat er hoe dan ook een compromis zoal moeten gevonden worden, al is dat nog lang niet in zicht. Of hoe een historisch bod voor een nooit geziene verdeeldheid zorgt tussen de profclubs.