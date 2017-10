Preud’homme zegt met pijn in het hart nee aan KV Mechelen: "Uitstel is geen afstel" De redactie

11u30

Bron: Eigen berichtgeving 95 Thierry Breton / Panoramic Jupiler Pro League Michel Preud’homme heeft deze voormiddag rond de klok van elven Fi Vanhoof laten weten dat hij niet ingaat op het voorstel van KV Mechelen om de nieuwe trainer te worden. Preud’homme nam zijn beslissing op Tenerife, waar hij op golfvakantie is.

"Ik heb de mogelijkheid ernstig overwogen", aldus Preud’homme. "Maar ik ben overtuigd dat het voor KV Mechelen beter is dat zij een trainer nemen die meer ervaring heeft met de uitzonderlijke sportieve situatie waarin de ploeg zich momenteel bevindt. Uitstel is geen afstel – deze club zit zo diep in mijn hart dat in de toekomst misschien een beter scenario zich zal voordoen om naar Mechelen te komen." In de omgeving van Preud’homme valt te horen dat hij het tevens bijzonder betreurde dat een en ander op straat werd gegooid.

KVM: "Dankbaar voor de overweging"

De Mechelse hoop op hun messias werd al snel de kop ingedrukt. "KV Mechelen vroeg Michel Preud'homme als nieuwe trainer en de gewezen doelman nam de vraag in overweging, maar gaat uiteindelijk niet in op het aanbod", laat de club weten op haar website. "Jammer", zo zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans. "Maar we zijn Michel Preud'homme dankbaar dat hij onze vraag in overweging nam. Onze zoektocht naar een nieuwe trainer gaan we nu intensief verderzetten."

Aanvankelijk had KV Mechelen gemeld dat de nieuwe coach er pas tijdens de interlandbreak, binnen twee weken, zou komen. Maar na een nieuwe nederlaag, tegen Lokeren, klonk er een ander geluid. Interim-coach Tom Caluwé gaf duidelijk aan dat er zo snel mogelijk een nieuwe hoofdcoach moest komen. Zaterdag speelt KV Mechelen op verplaatsing bij Zulte Waregem.

PHOTO NEWS KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans

Thierry Breton / Panoramic Michel Preud'homme in Bordeaux enkele weken geleden.