Preud’homme: “Verschil tussen goede en héél goede ploeg is het aantal keer dat je prestaties kan herhalen” Frank Dekeyser

06 maart 2020

16u28 0 Jupiler Pro League Op naar de volgende. In Luik maken ze zich klaar voor de komst van STVV. Zinho Vanheusden en Michel Preud’homme over de laatste wedstrijd uit de reguliere competitie op Sclessin.

De spons over de nederlaag in Charleroi. “We hebben onze lessen geleerd”, grijnsde Vanheusden. “Welke lessen dat zijn? We waren niet aanwezig, niet klaar om die match te spelen. Zij waren sterker in de duels, sneller op de eerste en de tweede bal. Wat onze kracht was tegen Antwerp en Genk, was nu onze zwakte. Dat was jammer.”

“Het was niet zo leuk in de tribune”, vulde zijn coach aan. “Mijn ploeg heeft niet gedaan wat we hadden voorbereid. En het was niet de eerste keer.”

MPH twijfelde even op de vraag of die non-match hem verrast had. “We hadden er alleszins op gehamerd de week voorafgaand aan Charleroi. (vraag de journalisten) Wat is het verschil tussen een goede en een héél goede ploeg? Het aantal keer dat je prestaties kan herhalen. Ik denk dat alle spelers in de Jupiler Pro League kunnen zeggen dat ze op zijn minst één schitterende wedstrijd gespeeld hebben. De goede spelers zullen dat vijftien keer op een seizoen doen, de héél goede herhalen dat 25 keer. Dat is hetzelfde voor een ploeg. Enkel door regelmaat in de prestaties te leggen, kan je groeien.”

STVV mag in principe geen al te moeilijke klip zijn voor Standard. Zeker niet op Sclessin. Ook al werd er in de laatste vijf confrontaties in Luik slechts twee keer gewonnen - het zijn altijd felbevochten wedstrijden. “Ik hoop dat iedereen zich bewust is dat het niet gemakkelijk zal worden. Sint-Truiden heeft kwaliteiten, we moeten ze au sérieux nemen. Ik heb sinds Charleroi bepaalde dingen benadrukt, veel gepraat met de spelers. Pas op, we doen dat altijd. Alleen is het minder leuk na een nederlaag. ‘L’image ou la vidéo est plus parlante pour un joueur de foot’. We hebben veel beelden laten zien. Die moet je tonen in de hoop dat die foutjes niet meer voorvallen.”

Of de Rouches zich kunnen opladen voor STVV, vraagt Preud’homme zich niet af. “De beslissende fase van de competitie komt eraan. En we willen ons zo goed mogelijk positioneren in het klassement - die goesting is er. Dit is dus een periode van extreme motivatie.”