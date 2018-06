Preud'homme opent tegen Gent, Club start tegen Eupen. Eerste 'Super Sunday' op speeldag 8 met Clásico en Slag om Vlaanderen Sven Van Londersele

12 juni 2018

10u30 12

Het seizoen is nog maar net voorbij of de nieuwe jaargang staat al voor de deur. Vandaag maakte de Pro League de speelkalender voor het seizoen 2018-2019 bekend. Hier wordt iedere supporter meteen op zijn wenken bediend.

Standard-AA Gent is opener, Club-Anderlecht eerste topper

De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen is meteen een klepper van formaat. Vicekampioen Standard ontvangt op Sclessin AA Gent. Voor nieuwbakken Standardcoach Michel Preud'homme volgt dus direct een confrontatie met een van zijn ex-teams. Met de Buffalo's won Preud'homme de Beker van België.

Landskampioen Club Brugge begint de nieuwe voetbaljaargang met een thuiswedstrijd tegen Eupen. Op zondag 29 juli om 14u30 ontvangen de West-Vlamingen de Panda's in het Jan Breydelstadion. Verder trekt Anderlecht op de eerste speeldag naar KV Kortrijk. De eerste topper van het seizoen vindt plaats op zondag 26 augustus. Een kolkend Jan Breydel maakt zich dan op voor de clash met grote rivaal Anderlecht.

Geduld wordt beloond! 😊 Hierbij de volledige kalender van de @JPLeagueNL seizoen 2018-2019! Happy season to all of you! https://t.co/SszNyCpjlG #JPL Pro League(@ ProLeagueBE) link

Anderlecht-Standard en AA Gent-Club Brugge op speeldag 8

Voor de eerste 'Super Sunday' van het nieuwe seizoen is het wachten tot de achtste speeldag. Eind september ontvangt Anderlecht in het Vanden Stockstadion vicekampioen en bekerwinnaar Standard. Diezelfde dag vechten AA Gent en Club Brugge in de Ghelamco Arena de 'Slag om Vlaanderen' uit. Eén speeldag later volgt de langverwachte derby tussen Club en Cercle.

Speeldag 8 staat in het teken van Super Sunday. @rscanderlecht speelt de altijd intense Clasico tegen @Standard_RSCL in het Constant Vanden Stockstadion. @ClubBrugge Brugge maakt de verplaatsing naar @KAAGent voor de ‘Slag om Vlaanderen’. #JPL #SUPERSUNDAY JupilerProLeague-NL(@ JPLeagueNL) link

Fiere kampioen Club Brugge trekt op speeldag twee naar Le Canonnier, waar het vorig seizoen de eerste nederlaag van het seizoen leed. Op speeldag vier, vijf en zes volgt meteen een lastig drieluik, met verplaatsingen naar Antwerp en Zulte Waregem. Tussendoor is er de thuismatch tegen Anderlecht.

Van 1️⃣ tot en met 3️⃣0️⃣, dit is onze kalender voor de Jupiler Pro League 2018-2019!https://t.co/QoHVgp05iH pic.twitter.com/sixS7twT9s Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

In de jacht op een 35ste landstitel moet Anderlecht in de reguliere competitie volgend programma tot een goed einde brengen. In de eerste thuiswedstrijd ontvangt paars-wit, net als vorig seizoen, KV Oostende. Daarin ontvangt Marc Coucke dus zijn ex-team. Op de laatste speeldag volgt een reünie aan de kust. Speeldag drie belooft opnieuw een lastige uitwedstrijd te worden voor paars-wit. Dan trekt het, opnieuw zoals vorig jaar, naar Charleroi.

Calendar Pro League 2018-2019 💪 #RSCA #COYM pic.twitter.com/4zsHtLityP RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Standard wil met Michel Preud'homme een vervolg breien aan het succesverhaal van dit seizoen. Na de topper tegen Gent spelen de Rouches bij Waasland-Beveren en thuis tegen Cercle Brugge. Op de tiende speeldag volgt de eerste confrontatie van Preud'homme met grote liefde Club Brugge. Begin december volgt dan de grote terugkeer naar Jan Breydel.

📅 ⚽ Voici le calendrier complet des Rouches pour la saison 2018-2019 - Hierbij de volledige kalender van de Rouches voor het seizoen 2018-2019 ⬇ #JPL #RSCL #COYR pic.twitter.com/jo4jzpN4fs Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Na desastreuze play-offs begint AA Gent met nieuwe moed aan de jaargang 2018-2019. De eerste match wordt meteen een stevige binnenkomer, met de topper op Sclessin. Nadien heeft het even tijd om op adem te komen, met twee thuiswedstrijden tegen Zulte Waregem en Waasland-Beveren.

📅 Hier de volledige kalender voor het seizoen 2018-2019 #JPL #COBW pic.twitter.com/uV3I9YlGmH KAA Gent(@ KAAGent) link

Ook promovendus Cercle Brugge presenteerde met trots hun programma voor het nieuwe seizoen.

De volledige groen-zwarte kalender voor de #JPL vind je hier terug! #levecercle #ollemolletope #VorOltied pic.twitter.com/6DxaUTBkL5 Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Club en Standard strijden om Supercup op 22 juli

Kampioen Club Brugge en bekerwinnaar Standard strijden op zondag 22 juli om 20u in het Jan Breydelstadion om de Supercup, de eerste trofee van het nieuwe Belgische seizoen.

De strijd om de Supercup vindt traditioneel een week voor de start van de competitie plaats op het veld van de landskampioen. Club Brugge is met veertien overwinningen in de competitie de recordhouder. Standard won de Supercup vier keer.

Vorig jaar won Anderlecht de Supercup door bekerhouder Zulte Waregem met 2-1 te verslaan.

🏆 De Supercup is de eerste thuiswedstrijd van volgend seizoen! Zondag 22 juli, 20u! 🏆 pic.twitter.com/G5eYeSha6W Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Hieronder volgt de volledige kalender van de eerste zeven speeldagen. Voor deze matchen heeft de Pro League reeds de speelmomenten bevestigd. De tijdstippen van speeldag 8 tot en met 30 worden later vastgelegd, in samenspraak met de rechtenhouders.

Eerste speeldag

27/07/18 - 20u30 Standard - KAA Gent

28/07/18 - 18u00 KV Kortrijk - RSC Anderlecht

28/07/18 - 20u00 Zulte Waregem - Waasland-Beveren

28/07/18 - 20u00 STVV - Cercle Brugge

28/07/18 - 20u30 KV Oostende - Excel Moeskroen

29/07/18 - 14u30 Club Brugge - Eupen

29/07/18 - 18u00 Charleroi - Antwerp

29/07/18 - 20u00 Lokeren - KRC Genk

Tweede speeldag

3/08/18 - 20u30 Waasland-Beveren - Standard

4/08/18 - 18u00 Eupen - Charleroi

4/08/18 - 20u00 Cercle Brugge - Lokeren

4/08/18 - 20u00 Antwerp - Kortrijk

4/08/18 - 20u30 KAA Gent - Zulte Waregem

5/08/18 - 14u30 RSC Anderlecht - KV Oostende

5/08/18 - 18u00 KRC Genk - STVV

5/08/18 - 20u00 Excel Moeskroen - Club Brugge

Derde speeldag

10/08/18 - 20u30 Club Brugge - KV Kortrijk

11/08/18 - 18u00 Standard - Cercle Brugge

11/08/18 - 20u00 Zulte Waregem - Eupen

11/08/18 - 20u00 STVV - Lokeren

11/08/18 - 20u30 Excel Moeskroen - Antwerp

12/08/18 - 14u30 KV Oostende - KRC Genk

12/08/18 - 18u00 Charleroi - RSC Anderlecht

12/08/18 - 20u00 KAA Gent - Waasland-Beveren

Vierde speeldag

17/08/18 - 20u30 RSC Anderlecht - Excel Moeskroen

18/08/18 - 18u00 Lokeren - Standard

18/08/18 - 20u00 Cercle Brugge - Zulte Waregem

18/08/18 - 20u00 Waasland-Beveren - STVV

18/08/18 - 20u30 KV Kortrijk - KV Oostende

19/08/18 - 14u30 Antwerp - Club Brugge

19/08/18 - 18u00 KRC Genk - Charleroi

19/08/18 - 20u00 Eupen - KAA Gent

Vijfde speeldag

24/08/18 - 20u30 KV Oostende - Zulte Waregem

25/08/18 - 18u00 Standard - STVV

25/08/18 - 20u00 Excel Moeskroen - Eupen

25/08/18 - 20u00 Antwerp - Cercle Brugge

25/08/18 - 20u30 Charleroi - KV Kortrijk

26/08/18 - 14u30 Club Brugge - RSC Anderlecht

26/08/18 - 18u00 KAA Gent - Lokeren

26/08/18 - 20u00 KRC Genk - Waasland-Beveren

Zesde speeldag

31/08/18 - 20u30 Zulte Waregem - Club Brugge

1/09/18 - 18u00 KAS Eupen - Standard

1/09/18 - 20u00 Lokeren - Waasland-Beveren

1/09/18 - 20u00 STVV - KV Oostende

1/09/18 - 20u30 Charleroi - Excel Moeskroen

2/09/18 - 14u30 RSC Anderlecht - Antwerp

2/09/18 - 18u00 Cercle Brugge - KAA Gent

2/09/18 - 20u00 KV Kortrijk - KRC Genk

Zevende speeldag

14/09/18 - 20u30 Club Brugge - Lokeren

15/09/18 - 18u00 Standard - Charleroi

15/09/18 - 20u00 KV Oostende - Cercle Brugge

15/09/18 - 20u00 Waasland-Beveren - Eupen

15/09/18 - 20u30 KRC Genk - RSC Anderlecht

16/09/18 - 14u30 Excel Moeskroen - KV Kortrijk

16/09/18 - 18u00 Antwerp - Zulte Waregem

16/09/18 - 20u00 KAA Gent - STVV