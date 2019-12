Preud’homme: “Of we snakken naar de winterstop? Niet enkel Standard, toch?” Frank Dekeyser

24 december 2019

16u18 0 Jupiler Pro League Kerstvoetbal op Sclessin – een topper tegen AA Gent. “Of we snakken naar de winterstop? Niet enkel Standard, toch?”, zei Michel Preud’homme.

“Iedereen is klaar, iedereen is fit.” Er kon nog een lachje af bij Preud’homme. “De kerstmagie.”

Lees: wellicht zal niet iedereen speelklaar geraken op Boxing Day. Maar pas morgen zal MPH zijn selectie bekend maken voor de wedstrijd tegen de Buffalo’s. “Ik verwacht een moeilijke match, tegen een heel goed AA Gent. Ze spelen positief én ze voetballen met vertrouwen – dat heeft iedereen kunnen zien tegen Club Brugge. Bovendien kunnen ze teren op een stevige organisatie.”

Preud’homme kwam ook terug op de nederlaag in Waasland-Beveren van afgelopen zaterdag. “Of het onze slechtste tweede helft was van het seizoen? Goh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar als je beslist om terug te zakken, mag je geen tegendoelpunt incasseren. Die andere ploegen kunnen ook voetballen en scoren, he. We moesten ook meer doen in balbezit – pas op het einde, toen het 2-1 stond, maakten we weer offensieve acties.”

Bij Collins Fai klonk het zo. “Wat we geleerd hebben na de match in Beveren? Om slimmer te zijn. We maakten te veel kleine foutjes, moesten in bepaalde fases wat agressiever zijn. Tegen AA Gent moeten we opnieuw onze kwaliteiten tonen en voetballen met de Standard-mentaliteit.”

Tot slot kwam Preud’homme ook terug op het eerste deel van dit seizoen. “Onze algemene structuur is goed. Maar nu moeten we nog efficiënter worden - zowel defensief als offensief. We werden niet altijd beloond voor het werk dat we leverden. Of we snakken naar de winterstop? Niet enkel Standard, toch?”